بغداد: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 39 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية فضلا عن 5 وفيات منذ بداية العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ بداية العام الحالي تم تسجيل 39 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية وسجلت 5 وفيات".

وأضاف، أن "الإصابات والوفيات موزعة كالتالي: ذي قار 12 إصابة وحالتي وفاة، نينوى 6 إصابات وحالة وفاة واحدة، وفي واسط 5 إصابات وفي بغداد الكرخ 4 إصابات".

وتابع "في بابل 4 إصابات وحالة وفاة واحدة، وفي ميسان 3 إصابات مؤكدة، بغداد - الرصافة حالتان وحالة وفاة، وفي كركوك والنجف الأشرف والمثنى إصابة واحدة في كل منها".

وأشار إلى أنه" لم تسجل أية إصابات أو وفيات في محافظات البصرة وكربلاء المقدسة وديالى والسليمانية وأربيل ودهوك والديوانية ".

وأكد البدر إن "وزارة الصحة وفرت كافة مستلزمات التشخيص وردهات لعزل الحالات المشتبه بها".

وشدد البدر على الانتباه للأعراض بشكل مبكر والتوجه للمؤسسات الصحية للتشخيص المبكر والتي تتضمن في مراحلها الأولى حمى ترفع درجات الحرارة وآلام في مناطق مختلفة من الجسم".

ولفت إلى أن "أهم مسببات المرض الجزر العشوائي كون الحيوانات المصابة تنقل المرض للإنسان وهناك جهود مشتركة لاحتواء هذا المرض بالشراكة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى".