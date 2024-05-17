إيلاف من الرباط: تأهل المنتخب النسوي المغربي لأقل من 17 سنة، الجمعة، إلى الدور الرابع والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم، التي ستحتضنها جمهورية الدومينيكان ما بين 16 أكتوبر و3 نوفمبر المقبلين، وذلك بعد أن جدد فوزه في لقاء إياب الدور الثالث أمام مستضيفه منتخب الجزائر بأربعة أهداف نظيفة، على أرضية ملعب سالم مبروكي بالروبية.

وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من شيماء بوغازي في الدقيقة 6، ولينا مختار الجامعي في الدقيقتين 62 و79، ودينا نصيرة حيزون في الدقيقة 76.

وكان المنتخب المغربي قد فاز أيضاً في لقاء الذهاب، الذي أقيم بالملعب البلدي بمدينة بركان، بنتيجة أربعة أهداف لصفر.

ويواجه المنتخب المغربي في الدور الرابع، الأخير والحاسم، منتخب زامبيا، بطموح ضمان مقعد في نهائيات كأس العالم المقبلة، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.