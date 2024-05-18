الضفة الغربية: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد" في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مقتل إسلام خمايسي، وهو أحد قادة كتيبة جنين، في قصف بطائرة إسرائيلية على مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونشر سلاح الجو الإسرائيلي على حسابه في "إكس" فيديو قال إنه لتصفية خمايسي، مضيفا أن العملية تمت بتوجيه استخباراتي من جهاز "الشاباك".

מטוס קרב ומסוק קרב של חיל-האוויר, בהכוונה מודיעינית של שב״כ תקפו מבנה אשר שימש כחמ״ל מבצעים של תשתית הטרור בג׳נין.

במבנה הסתתרו מספר מחבלים מרכזיים, ביניהם מחבלים אשר היו מעורבים בביצוע פיגועי ירי בגזרת ג'נין וכן תכננו לממש פיגועים נוספים בתקופה הקרובה.



בתקיפה חוסל אסלאם… pic.twitter.com/gmKNg9rXPC — Israeli Air Force (@IAFsite) May 17, 2024

وأضاف المنشور: "قامت طائرة ومروحية بمهاجمة مبنى كان يستخدم كمقر عمليات للبنية التحتية الإرهابية في جنين".

وتابع: "اختبأ في المبنى عدد من الإرهابيين الرئيسيين، ومن بينهم إرهابيون متورطون في تنفيذ عمليات إطلاق نار في قطاع جنين، كما أنهم كانوا يخططون أيضا لتنفيذ هجمات أخرى في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن الضربة أدت لمقتل خمايسي الذي وصفه المنشور بأنه "مطلوب رئيسي في مخيم جنين ومسؤول عن سلسلة من الهجمات".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأُصيب ثمانية آخرون يوم الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المصابين الثمانية "حالتهم مستقرة"، ويتلقون العلاج في مستشفيين.

ووفق البيان فإن هناك "خمس إصابات بشظايا حالتهم مستقرة وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت ثلاث إصابات بحالة مستقرة إلى مستشفى ابن سينا".