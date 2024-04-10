تل أبيب: علق الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيانه: "في وقت سابق من هذا اليوم، أغار طيران سلاح الجو على ثلاثة عناصر عسكرية تابعة لمنظمة حماس كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة".

وتابع البيان :"النشطاء الثلاثة الذين تعرضوا للاعتداء هم أمير هنية، قائد خلية في الذراع العسكري لحركة حماس، ومحمد هنية، ناشط عسكري في التنظيم الإرهابي، وحازم هنية، ناشط عسكري آخر في التنظيم الإرهابي.

يؤكد الجيش الإسرائيلي أن النشطاء هم ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس"

هذا وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسبقا بهذه العملية.

وكانت وكالة شهاب للأنباء المقربة من حركة حماس أعلنت، الأربعاء، أن 3 من أبناء هنية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبناء إسماعيل هنية وعددا من أبنائهم قتلوا في قصف استهدف سيارة في مخيم الشاطئ.

يذكر أن هنية، الذي يعيش الآن في المنفى في قطر، هو في الأصل من مخيم الشاطئ.

وعقب تلقيه خبر وفاة أبنائه، قال زعيم حماس إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: "هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا.. الاحتلال لن ينجح في أهدافه.. لن نتردد ولن نعرف النكوص وماضون في طريقنا لتحرير القدس والأقصى".