إيلاف من طهران: أكدت شبكات إخبارية تابعة لمرجعيات دينية إيرانية، وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي وجميع الشخصيات التي رافقته على متن المروحية التي كان يستقلها وتحطمت الأحد.

كما أكدت "صابرين نيوز"، إحدى القنوات التابعة للحرس الثوري الإيراني، نبأ وفاة رئيسي وجميع ركاب المروحية، وهم :

1- آية الله السيد ابراهيم رئيسي

2- آية الله السيد محمد علي الهاشم

3- د. حسين امير عبداللهيان

4- د. مالك رحمتي

5- سردار سيد مهدي موسوي

6- فيلق أنصار المهدي (الهوية غير معروفة)

7- طيار (مجهول الهوية)

8- مساعدة الطيار (مجهول الهوية)

9- عنصر من فريق الطائرة (مجهول الهوية)

وأشارت الوكالة الإيرانية "صابرين نيوز" كذلك إلى أن احتراق الطائرة بصورة كاملة أدى إلى عدم التعرف على هوية البعض ممن كانوا على متنها بسب تفحم الجثث بالكامل.

ونقل موقع "إيران انترناشيونال" تأكيدات قائد فيلق عاشوراء أن بعض الجثث محترقة بالكامل ولا يمكن التعرف عليها، وذلك بعد سقوط مروحية رئيسي ولم يتم التعرف على هوياتها.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن الاثنين أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التابعة للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، فيما قال مسؤول حكومي إن جميع جميع الركاب لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمال شرق البلاد.

وأضاف: "طائرة الرئيس احترقت بالكامل في حادث التحطم."