طهران: وصلت جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرفقيهم إلى طهران قادمين من تبريز، وكان في مقدمة مستقبلي الجثامين كبار رجال الدولة.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

ويتولى الآن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الرئاسة بشكل مؤقت.