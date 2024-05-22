إيلاف من مكناس:أشرفت الأميرة للا حسناء،رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،الثلاثاء،على تدشين المنتزه التاريخي"لحبول"بمكناس،بعد خضوعه لأشغال تجديد.

وأزاحت الأميرة للا حسناء الستار عن اللوحة التذكارية للمنتزه،قبل أن تقدم لها شروحات حول تراث المنتزه الرئيسي لمكناس،الذي استعاد رونقه بعد تجديده بشكل كامل،بتنسيق من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في إطار شراكة مع الجماعة الحضرية لمكناس،والمديرية العامة للجماعات الترابية(مديريات البلديات)،وعمالة ( محافظة)مكناس،والمجلس الجهوي لفاس–مكناس،والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

الاميرة لالة حسناء في حديث مع صحافيين شابين من أجل حماية البيئة خلال تدشينها المنتجع

كما قدمت لها شروحات حول النافورة والساقية،وتقنيات النافورات،وهي منظومة ري عريقة بالمدينة،وبركة أوراق زنابق الماء،وأنواع الطيور داخل الأقفاص،والفضاء الرياضي ،والفضاء المخصص للعبة الشطرنج،وكذا وحدات “نافورة الماء”،و”تاريخ الأعمدة”،و”لغز النظم الإيكولوجية”،و”نظم النباتات العطرية”،و”التنوع البيولوجي النباتي”،والتطبيق على الهاتف المحمول لمنتزه لحبول،الذي يمكن تصفحه عبر الرابط .https://jardinlahboul.ma/

تأسس المنتزه التاريخي "لحبول"عام 1906.وسيستعيد فيه سكان مدينة مكناس متعة التنزه والاستجمام،ويمتد على مساحة واسعة تبلغ خمس هكتارات في قلب المدينة،والذي يظلله نخل وأشجار معمرة، مع مدرجات رائعة تم إنشاؤها على منحدرات وادي بوفكران،مما يمنحه طابع منتزه معلق.

ويوفر المدرج الأخير،في أدنى نقطة من المنتزه،على طول 400 متر، إطلالة على الوادي الذي تنهمر المياه عبره.

وجرت إعادة تأهيل هذا المنتزه،الذي يشكل فضاء مندمجا،ويوفر أيضا أرضية لأنشطة رياضية، في احترام لأحد المبادئ الأساسية للمؤسسة في عمليات التجديد بما في ذلك احترام تاريخ المكان ومقاصد مؤسسي المنتزه، وكذا احترام وتعزيز الترتيب الدقيق للمدرجات. ويرتفع اصطفافها المتناسق بشكل متواز مع مجرى الوادي، ويُذكر بشكل مدهش بأغراس حديقة مدرج مودون الشهير، على طول مماثل، والذي بناه أندريه لو نوتر، بستاني لويس الرابع عشر، في سنة 1690.

ويسمح هذا التصميم بالاستمتاع بالامتداد الطويل الكامل للوادي مع تقديم منظر قطري للمناظر الطبيعية الكبيرة وسهل سايس.

وبالنسبة لهذه المجموعة الرائعة من المدينة ، التي جعل منها السلطان مولاي إسماعيل عاصمته، شملت أشغال إعادة التهيئة مسارات المنتزه، ووضع النافورات والأحواض، وإعادة تأهيل المدرجات في الهواء الطلق، وتطوير أقفاص الطيور، وإعادة تأهيل الأغراس والجدران والأسوار.

وتظل المتنزهات والحدائق، بالنسبة لرؤية المؤسسة،أماكن للتوعية والتحسيس بحماية البيئة. وقد أنشئ مسار بيداغوجي( تربوي) لهذا الغرض.

ويتألف من محطات لتوفير المعلومات والتحسيس التي كان تصميمها موضوع مسابقة للأفكار، أطلقتها المؤسسة كجزء من رسالتها للتوعية والتحسيس والتربية بشأن التنمية المستدامة، بين طلاب المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس.

وتندرج هذه المبادرة الموحِّدة للمؤسسة في إطار مسلسل لتجريب وتقييم الإمكانات الإبداعية للطلاب الشباب في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وتجسيدا لانخراطهم لصالح البيئة والتنمية المستدامة.

واقترح أكثر من ثلاثين طالبا مهندسا مشاريع وحدات مبتكرة وتفاعلية لإثراء هذا المقاربة التربوية.

وتغطي وحدات المسار البيداغوجي العديد من المواضيع،تتمثل في “تاريخ المنتزه”، و”تاريخ الأعمدة الرومانية”،و”نافورة-الماء”،و”لغز النظم الإيكولوجية”،و”النظم الإيكولوجية للنباتات العطرية”،و”التنوع البيولوجي النباتي”،و”المظلة”،و”فندق الحشرات”.

وبغية الحفاظ على هذا الموقع ذي القيمة التراثية والثقافية والتاريخية العالية،شرعت المؤسسة،مع شركائها، في إدراج منتزه لحبول كموقع مصنف ضمن التراث الوطني.

وعلى سبيل التذكير،يعد منتزه لحبول السادس الذي تتم إعادة تأهيله من قبل المؤسسة في إطار برنامجها لإعادة تأهيل المتنزهات والحدائق التاريخية.

وقد بدأت المؤسسة هذا البرنامج بإصلاح حديقة عرصة مولاي عبد السلام في مراكش سنة 2005،وهي حديقة أميرية رائعة تبلغ مساحتها ثمانية هكتارات بالقرب من صومعة الكتبية،ثم، في السنة التالية، حدائق بوقنادل العجيبة (2005) بهكتاراتها الأربعة من الحدائق الرائعة، وجنان السبيل في فاس (2010)،وهي حديقة أنشئت قبل عدة قرون،وحديقة لارميتاج في الدار البيضاء (2011) بهكتاراتها الاثني عشر، وغابة الشباب في مراكش في سنة 2022،التي تصل مساحتها إلى 140 هكتارا في قلب المدينة.

ومنذ سنة 2007، تشرف المؤسسة أيضا على برنامج لحماية وتطوير حدائق النخيل بمراكش.