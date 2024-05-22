تل أبيب: ماذا حققت اسرائيل من أهدافها في حربها على غزة؟ سؤال كبير في تل أبيب، وجاءت الإجابة على لسان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الأربعاء، حيث أكد أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من الأهداف الإستراتيجية لحربها على قطاع غزة.

وأوضحت القناة 13 العبرية أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أكد على أن الجيش الإسرائيلي لم يقض على حماس ولم يوفر شروطا لإعادة الأسرى، ولم يعد سكان غلاف غزة إلى منازلهم بأمان حتى الآن، مما يعني أن الأهداف الرئيسية للحرب لم يتحقق أي منها.

هل حقاً نحتاج إلى سنوات؟

وأضاف تساحي هنغبي أن "الجيش الإسرائيلي يقول إن تحقيق أهداف الحرب بحاجة إلى سنوات عدة وليس سنة واحدة، كما أن مجلس الحرب لم يحدد أي هدف واضح بالنسبة لشمال إسرائيل ولم يضع تاريخا ولا أهدافا استراتيجية".

هذا وكشف نائب سابق بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي استقال من منصبه، عن وثيقة "تحذر الجيش الإسرائيلي من أن مواصلة الحرب بنهجها الحالي لن تحقق شيئا".

أين بديل حماس؟

وأوضح في الوثيقة أن"النهج الأساسي للحرب التي تخوضها إسرائيل قد وصل إلى نهايته إلى حد كبير والفشل في إنشاء بديل حكومي لحماس سيؤدي إلى حكومة مسلحة في القطاع، وقضية الرهائن يمكن أن تستمر في نهاية المطاف سنوات طويلة".



