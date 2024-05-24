إيلاف من لندن: مع بدء الحملات للانتخابات العامة في المملكة المتحدة، شهد حزب المحافظين حملة استقالات من نوابه في مجلس العمل معلنين عدم ترشحهم للانتخابات التي ستجري يوم 4 يوليو.

وإلى الآن، فإن ما يصل إلى 75 نائبًا من حزب المحافظين صاحب الأغلبية في البرلمان، والذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك أعلنوا عن عدم ترشحهم.

جونسون

وبينما لا يستبعد ريشي سوناك انضمام رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى حملة الانتخابات، فإنه واصل جولته التي دشن بها حملة الحزب الانتخابية في دول المملكة المتحدة الأربع، كما زار زعيم المعارضة العمالية السير كير ستارمر اسكوتلندا.

وأصبح غريغ كلارك أحدث نائب من حزب المحافظين يعلن استقالته في الانتخابات المقبلة. وكان وزير الأعمال السابق عضوًا في البرلمان عن تونبريدج ويلز منذ عام 2005.

ويأتي إعلانه بعد تأكيد نائب آخر من مقاطعة كينت، وهو كريغ ماكينلي، أنه لن يتنافس على مقعده في جنوب ثانيت (مقاطعة كينت)، وهذا يعني أن إجمالي 75 نائبًا محافظًا قد استقالوا.

وهذا الرقم يعادل إجمالي انتخابات عام 1997، التي شهدت انتهاء 18 عامًا من حكومة حزب المحافظين وانتخاب زعيم حزب العمال السير توني بلير بانتصار ساحق آنذاك.

كلام ماكينلي

يذكر أن النائب كريغ ماكينلي، النائب المحافظ كان عاد إلى مجلس العموم يوم الأربعاء الماضي وسط تصفيق حاد، قبل ساعات من تأكيد ريشي سوناك أن صناديق الاقتراع ستفتح في 4 يوليو.

وقال في منشور على فيسبوك: "لقد تسبب لي إعلان الانتخابات المبكرة في 36 ساعة من البحث المكثف عن النفس.

وأضاف: "بينما يطلب مني قلبي أن أقف مرة أخرى، هناك الكثير من الأعمال غير المكتملة فيما يتعلق بالتجديد المحلي والقضايا الوطنية التي تهمني، فإن عقلي يعرف أن هذا مستحيل في هذا الوقت".

وقال: "سيكون من الصعب الصمود في وجه قسوة حملة انتخابية شاملة، وهي حملة كنت أرغب دائمًا في قيادتها من المقدمة".

وتابع: "بعد ذلك، عند إعادة انتخابي، سيكون من الصعب بالنسبة لي أن أستمر في العمل لمدة 70 إلى 80 ساعة في الأسبوع، وهو ما كان هو المعتاد قبل مرضي".

وأوضح ماكينلي أنه كان يأمل في "تأجيل عودتي إلى مجلس العموم" مع "تحسن قدراته" خلال الأشهر المقبلة. أواجه العديد من العمليات الجراحية في المستقبل نتيجة للإنتان الخطير الذي عانيت منه والذي كاد أن يودي بحياتي".



وختم ماكينلي: "لقد بدأت للتو رحلة الأطراف الاصطناعية وأقوم أسبوعيًا بجلسات العلاج الطبيعي والعلاج المهني. لقد حظيت بأكثر ظهور لا يُنسى خلال فترة وجودي كعضو في البرلمان في اجتماع سؤال رئيس الوزراء PMQ هذا الأسبوع: لقد كان الأمر عاطفيًا وكانت التجربة سريالية تمامًا"

وقال:" لن أنساها أبدًا، كنت أتوقع أن تكون هذه بداية عودتي. ومع ذلك، سيتم تذكرها على أنها آخر تهنئة لي."

