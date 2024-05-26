الضفة الغربية: اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم جنين، وكذلك مدينة نابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، فيما شنت قصفا عنيفا على مناطق واسعة في قطاع غزة.

تفصيلا، أفادت مصادر فلسطينية محلية في الضفة الغربية أن عددا من المركبات العسكرية الإسرائيلية وترافقها جرافة عسكرية اقتحمت مدينة جنين من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

ولفتت إلى أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية في شارع السكة بالمدينة، وفي عدد من الشوارع في المخيم، كما قامت جرافة عسكرية بهدم مخبز في المخيم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفجر اليوم أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وداهم جيش الاحتلال عمارة سكنية في شارع 24 في المدينة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دوما جنوبي مدينة نابلس، وسيرت مركبات العسكرية في شوارعها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني أيضا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية جلبون في جنين، وعنبتا قضاء طولكرم.

45 قتيلا في غزة

وفي قطاع غزة، قال التلفزيون الفلسطيني إن 45 شخصا، بينهم أطفال، قتلوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وذكرت مصادر طبية بأن فرق إسعاف ومواطنون قاموا بانتشال جثامين 6 قتلى بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا، وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غربي المدينة.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوبي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أسفر عن مقتل 35903 مواطنين، وإصابة 80420 آخرين.