إيلاف من القدس: أعلن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من الحرم القدسي يوم الأربعاء أن توسيع الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية هو بمثابة مكافأة لحماس على مذبحتها الوحشية التي ارتكبتها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في جنوب إسرائيل.

جاء ذلك خلال زيارته الأولى للموقع المقدس في القدس منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وكان بن غفير محاطا بضباط الشرطة، واتهم في رسالة فيديو أنه من خلال التحرك للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن النرويج وإسبانيا وإيرلندا تمنح جائزة للقتلة".

الاعتراف الأوروبي بفلسطين

وجاءت تصريحات بن غفير، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صباح الأربعاء أن بلديهما سيجعلان الاعتراف رسميًا في 28 أيار (مايو)، في خطوة مشتركة مع أيرلندا، التي قال زعيمها سيمون هاريس إنه يتوقع انضمام دول أخرى إلى الاتفاق، وسط توقعات بتزايد الدعم لقيام دولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

وقال بن غفير أيضا: "من أجل تدمير حماس، علينا الذهاب إلى رفح حتى النهاية"، داعيا إلى قطع إمدادات الوقود إلى غزة والحد من الإمدادات المنقولة إلى القطاع للمساعدات الإنسانية فقط.

وتنفذ إسرائيل حاليا عمليات محدودة في مدينة رفح جنوب غزة، والتي يعتقد أنها آخر معقل رئيسي لحركة حماس.

جبل الهيكل

يعد جبل الهيكل في البلدة القديمة بالقدس هو أقدس مكان في اليهودية، باعتباره موقع الهيكلين المذكورين في الكتاب المقدس. يقول عنه المسلمون الحرم الشريف، وهو يقع على قمة التل ويضم المسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع في الإسلام.

بن غفير، اليميني المتطرف، يعد من المؤيدين المتحمسين لحقوق الزيارة اليهودية للحرم القدسي، وقام بزيارات سابقة للموقع خلال فترة عمله كوزير.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع X أعضاء يهود من حاشية بن غفير وهم يصلون، وهو ما يعتبره الكثيرون تحريضيا.

يُسمح للمسلمين بالصلاة والدخول إلى المجمع مع قيود قليلة، بينما لا يمكن لليهود الزيارة إلا خلال فترات زمنية محدودة عبر بوابة واحدة ولا يُسمح لهم رسميًا بالصلاة، على الرغم من أن الشرطة تتسامح في كثير من الأحيان مع صلاة محدودة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة بن غفير في وقت مبكر.

ونقل موقع "واينت نيوز" وموقع "كان" عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله إن الزيارة "الاستفزازية" التي قام بها وزير الأمن القومي إلى الحرم القدسي هي "هجوم على المسجد الأقصى".





