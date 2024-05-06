إيلاف من تل أبيب: قلل وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من قرار حماس الموافقة على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك لن يوقف العملية العسكرية في رفح.

وقال بن غفير في منشور على منصة " إكس" إن "ألاعيب حماس ليس لها سوى إجابة واحدة: الأمر الفوري لاحتلال رفح وزيادة الضغط العسكري حتى هزيمة حماس".

كما نقلت إذاعة الجيش عن مسؤولان أمنيان قولهما إن: "الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح مستمرة كما هو مخطط لها ولا تغيير في الاستعدادات للعملية".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أنه تمت الموافقة على العملية في رفح، جنوبي قطاع غزة، بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن صحيفة يديعوت أحرنوت قولها إن مجلس إدارة الحرب وافق الليلة الماضية على العملية في رفح بالإجماع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ العملية خلال أيام قليلة.

وأضافت الصحيفة أنه بمجرد أن يبدأ إخلاء السكان، فمن المتوقع أن تبدأ العملية في غضون أيام قليلة.

يذكر أن حركة حماس، الإثنين، موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.