موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة حجم إنتاج الذخيرة في البلاد بمقدار 14 ضعفا خلال العامين الماضيين، والطائرات المسيرة 4 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 مرة.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال اجتماع في كوروليوف بضواحي العاصمة موسكو، مع مدراء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري هناك. حسب بيان الكرملين.

وأكد بوتين في الاجتماع الذي احتضنه المقر الرئيسي لشركة "كارباراتسيا" التكتيكية للأسلحة الصاروخية: "إن معظم شركات صناعة الدفاع تلبي طلبات الدفاع الحكومية في الوقت المحدد وبجودة عالية، وبعضها يستبق الموعد المحدد"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وسيتفقد بوتين خلال زيارته عددا من منشآت إنتاج صناعة الدفاع، من بينها مركز تجميع إجراء الاختبارات الأرضية. وناقش مع المجتمعين التقدم المحرز في تسليم الأسلحة الأكثر طلبا.

وقال في افتتاح الاجتماع: "سنناقش اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بآفاق تطوير المجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك كيفية تقدم إمدادات الأسلحة والمعدات الأكثر طلبا".

ولفت بوتين إلى أنه تم تشكيل مجلس الوزراء في البلاد. موضحا: "نحن الآن نعكف على بناء العمل في هذا المجال ككل، لذا حان الوقت للالتقاء ومقابلة جميع الملاحظات".

متقدمة بخطوة

وأكد بوتين خلال افتتاح اجتماعه مع قيادة شركات صناعة الدفاع، أمس السبت، أن روسيا يجب أن تكون دائما متقدمة بخطوة على العدو من أجل ضمان النصر.

وقال بوتين: "أود أن أؤكد أنه يجب علينا أن نكون متقدمين بخطوة طوال الوقت، ويجب أن نكون متقدمين على العدو طوال الوقت، وعندها سيكون النصر مضمونا".

وأشار بوتين إلى أنه "تم خلال السنوات السابقة بناء هيكل صناعة الدفاع بشكل منهجي وفقا لذلك، وأكد أن هذا لم يكن ليتم قبل سنة ونصف إلى سنتين مع بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بل قبل ذلك بكثير".