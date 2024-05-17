كييف: أظهرت قاعدة بيانات البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع قانوناً يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش.

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أنه تم التوقيع أيضاً على قانون منفصل يهدف إلى زيادة الغرامات المفروضة على الذين لا يمتثلون لقواعد التعبئة العسكرية.

يأتي هذا بينما أعلنت روسيا، اليوم، أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرقي أوكرانيا وأنه سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إطلاق هجوم بري جديد كبير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات من مجموعة الشمال حررت 12 بلدة في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي.. وتواصل التقدم في عمق دفاعات العدو".

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم إن القوات الروسية التي تتقدم في منطقة خاركيف تنشئ "منطقة عازلة" لحماية المناطق الحدودية الروسية لكنه قال إن السيطرة على مدينة خاركيف نفسها ليست جزءًا من خطة روسيا في الوقت الراهن.

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم إن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى للتصدي للتقدم الروسي في منطقة خاركيف الشمالية، إذ لا يزال الوضع "مأساوياً للغاية" في ثاني أكبر مدينة في البلاد.

تقدم القوات الروسية

وتقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على الأقل في المنطقة في الأيام القليلة الماضية مما أجبر القوات الأوكرانية، التي تواجه نقصاً في عدد الجنود، على الدفاع عن الجبهة الجديدة، فيما تكثف موسكو ضغوطها على الجبهة في الشرق.

وقالت بيربوك على هامش اجتماع في ستراسبورغ إنه من المهم قطع طرق الإمداد الروسية وتزويد أوكرانيا بأسلحة "يمكن استخدامها على مسافات متوسطة وبعيدة".

وأضافت "نعمل مع شركاء لتحقيق هذا الأمر.. الوضع بشكل عام صعب للغاية".

وأصبحت ألمانيا ثاني أكبر مزود بالأسلحة لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 2022 لكن المستشار أولاف شولتس يحجم حتى الآن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ‭‬‬‬بعيدة المدى.‬‬‬‬‬‬‬