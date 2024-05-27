موسكو: تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الاثنين، يومًا جديدًا يحاول الجيش الروسي فيه تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، وبالمقابل تحاول كييف كسب المزيد من التأييد والدعم الغربي، حيث يقوم الرئيس الأوكراني بزيارة إلى إسبانيا بهدف ضمان الدعم العسكري من مدريد.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية بما في ذلك فوق إقليم كراسنودار الليلة الماضية.

وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بمسيرات على منشآت في الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، واعتراض ست مسيرات فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وفي 26 أيار (مايو)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين من طراز "أولخا" فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية. ولاحقا من نفس اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة في أجواء المقاطعة.

ضمان الدعم العسكري

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة الإسبانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يحض حلفاء بلاده على زيادة مساعداتهم لمواجهة الهجوم الروسي، سيصل إلى مدريد اليوم الاثنين حيث يلتقي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقال مكتب سانشيز في بيان: "يستقبل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز رئيس أوكرانيا" في منتصف النهار، ثم يعقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا.

وقال القصر في بيان إن الملك فيليبي السادس سيستقبل أيضا الزعيم الأوكراني.

هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لزيلينسكي إلى إسبانيا منذ توليه السلطة في عام 2019.

وأبلغ رئيس الوزراء النواب الإسبان، الأربعاء، أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثنائي.

وأضاف بيدرو سانشيز "بمجرد أن يسمح الوضع على الجبهة، سنوقع اتفاقا مع أوكرانيا من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي بين بلدينا".

وكان مقررا أن يزور زيلينسكي مدريد في منتصف أيار (مايو)، لكنه اضطر إلى إلغاء زيارته بسبب الهجوم الروسي الجديد في شمال أوكرانيا، وفق الإعلام الإسباني.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأوكراني اتفاقية أمنية ثنائية تهدف إلى ضمان الدعم العسكري من مدريد، وفق صحيفة "إل باييس" الإسبانية.