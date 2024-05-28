إيلاف من القاهرة: شارك نجوم الرياضة والفنانين العالميين في حملة "كل العيون على رفح"، في ظل ما تتعرض له من ضربات مدمرة، أزهقت أرواح العشرات من أبناء غزة، وتعد هذه الحملة بمثابة "الحصار المعنوي والافتراضي" على اسرائيل، الأمر الذي من شأنه الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وتحريك الرأي العام العالمي لمحاولة وقف الاعتداءات، خاصة أن هؤلاء النجوم لديهم الملايين من المتابعين، ويملكون تأثيراً معنوياً كبيراً في مثل هذه القضايا.

وعبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر نجوم كرة القدم، صورة موحدة للحملة التي لاقت رواجاً كبيراً، وسط ضغوط دولية تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين وبينهم أطفال ونساء، خصوصاً عقب "محرقة خيام اللاجئين".

أين صلاح؟

كالعادة كان اسم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، حاضراً بصورة سلبية لغيابه المعتاد أو تأخره في دعم غزة، وجاء الاهتمام بدور صلاح "الغائب" باعتباره أحد أكثر النجوم تأثيراً في العالم (لديه أكثر من 100 مليون متابع عبر منصات السوشيال ميديا).

ووفقاً لبعض النشطاء والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن النجمن المصري ليس لديه ما يخشاه هذه المرة، خاصة أن حملة "كل العيون على رفح" يشارك فيها عدد كبير من نجوم العالم، بمن فيهم نجوم فريق ليفربول الذي يلعب له صلاح.

يذكر أن الظهور الأخير لصلاح عبر حساباته بمواقع التواصل جاء قبل 4 أيام حينما نشر صورة له بـ"النيو لوك" بعد أن قام بقص شعره، مما أثار تفاعلاً كبيراً معه سلباً وايجاباً، إلا أنه لم يغرد أو ينشر شيئاً منذ ذلك الوقت.

وجاء في مقدمة حملة التضامن مدافع ليفربول كوناتي وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، والسنغالي إدوارد ميندي ومواطنه نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي الإنكليزي، وويليام ساليبا مدافع أرسنال، ورياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، وغيرهم من النجوم.

زوجات النجوم في قلب الحملة

ووصلت الحملة إلى زوجات لاعبين، ومن بينهن زوجة قائد المنتخب الهندي للكريكيت الشهير روهيت شارما، حيث قامت زوجته ريتيكا بنشر شعار الحملة على صفحتها بإنستغرام. كما فعلت كذلك النجمة سامنثا، وغيرهم من النجوم العالميين.

وتسلط حملة "كل العيون على رفح"، الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها السكان بسبب النزاع المستمر، وتؤكد ضرورة إعلان الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ويحرص العديد من النجوم عبر مشاركتهم على تسليط الضوء بشأن أهوال الحرب المستمرة.