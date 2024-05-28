إيلاف من القاهرة: من هو الجندي المصري الذي قتله اسرائيل في رفح الإثنين؟ وما حقيقة مقتل أكثر من جندي مصري في الاشتباكات التي حدثت بالإثنين بين عناصر من الجيش الاسرائيلي، وقوة أمنية مصرية بمعبر رفح؟

كشف مصدر أمني مصري في تصريحات لـRT حقيقة مقتل جندي مصري آخر في الاشتباكات التي جرت الاثنين بين القوات المصرية والإسرائيلية في رفح، وصرح المصدر الأمني بأنه: "لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقتل جندى آخر فى حادث الحدود برفح".

من هو الجندي المصري؟

وكان أهالي محافظة الفيوم قد شيعوا المجند في الجيش المصري عبد الله رمضان الذي سقط يوم الإثنين في اشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.

وقد سيطرت مشاعر الحزن والغضب على أهالي قرية العجميين بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر، خلال تشييع جنازة الجندي الراحل، وشارك عدد كبير من أبناء القرية وأصدقاء الجندي وزملائه في الجنازة وسط أصوات البكاء والدعوات للقتيل، حيث خرج الجثمان من المسجد ملفوفا بالعلم المصري.

وقال أقارب الجندي لـ"العربية" إن عبدالله من الشخصيات التي كان يحبها الجميع، وكان دائم الحديث عما يجري في غزة، مضيفين أنه كان يتحدث عن التفجيرات التي شاهدها أثناء فترة خدمته، وكان يطلب دائما الدعاء للفلسطينيين، ويبدي تعاطفا شديداً معهم منذ بدء الحرب في غزة".

(جنازة الجندي المصري عبدالله رمضان في قريته بمحافظة الفيوم المصرية)