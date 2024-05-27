تل أبيب: قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، إن مصر وإسرائيل تجريان تحقيقا مشتركا في حادث تبادل إطلاق النار، الذي وقع عند المنطقة الحدودية في رفح وأسفر عن مقتل جندي مصري.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: "تحدث ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي وأعضاء الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) مع نظرائهم المصريين في الساعات القليلة الماضية، بعد حادثة تبادل إطلاق النار على الحدود المصرية".

وأضافت أن "تحقيقا مشتركا يجري بين الطرفين للتوصل إلى تفاهم حول الحادث ومنع تدهور العلاقات".

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قد أعلن، الإثنين، إجراء تحقيق حيال مقتل جندي مصري بنيران إسرائيلية في رفح.

وقال المتحدث في بيان على منصات التواصل الاجتماعي: "القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين".