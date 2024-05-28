إيلاف من تل أبيب: أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الثلاثاء وقوع حادثة وصفتها بـ"الصعبة" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.

وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلغرام وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" :"الجنود دخلوا إحدى العيادات وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى في حالة صعبة".

وبحسب موقع "حدشوت بزمان" العبري "وقع حدثان صعبان في رفح، قتل 3 جنود وأصيب 10 منهم 3 في حالة خطيرة، ويقدر أن هناك جندي مفقود.. وقع الحدثان في منزل مفخخ وتفجير نفق".

ماذا قالت كتائب القسام؟

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت "كتائب القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بالحادثة بعد.

هذا وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية وسلاح المدفعية غارات بعشرات القذائف على مناطق متفرقة في مدينة رفح متسببة بمقتل ما يزيد عن 70 نازحاً.

مجزرة المنطقة الآمنة

واستهدفت الطائرات ليل الأحد ومساء الثلاثاء، منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.