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أفادت تقارير أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستولت على تلة ذات أهمية استراتيجية تطل على الحدود القريبة مع مصر.

وقال شهود عيان وصحفيون محليون إن الدبابات تمركزت عند دوار العودة الذي يعتبر معلما رئيسيا.

وقالوا أيضا إن الدبابات كانت على تل زعرب، ما يمنح إسرائيل بالفعل السيطرة على ممر فيلادلفي، وهو شريط ضيق من الأرض يمتد على طول الحدود إلى البحر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل أنشطتها ضد "أهداف إرهابية" في رفح بعد ثلاثة أسابيع من شن العملية البرية هناك.

وقال سكان إن المناطق الغربية من المدينة تعرضت أيضا لقصف مكثف خلال الليل على الرغم من الإدانة الدولية للغارة الجوية الإسرائيلية وما نتج عنها من حريق يوم الأحد أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين في مخيم للنازحين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في احتمال أن يكون الحريق ناجما عن انفجار أسلحة مخزنة لدى حماس في المنطقة المجاورة.

كما نفى الجيش الإسرائيلي التقارير الواردة من مسؤولي خدمات الصحة والطوارئ الفلسطينية بعد ظهر الثلاثاء أن قذائف الدبابات أصابت مخيمًا آخر في المواصي، على الساحل الغربي لرفح، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل.

ونقلت رويترز عن مسؤولين صحيين محليين قولهم إن الانفجار وقع بعد أن أصابت قذائف الدبابات الإسرائيلية مجموعة من الخيام في المواصي يوم الثلاثاء. وقال مسؤول في قوة الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن إسرائيل شنت غارة قاتلة على الخيام.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وحللتها خدمة بي بي سي لتقصي الحقائق عدة أشخاص مصابين بجروح خطيرة، وبعضهم يرقدون بلا حراك على الأرض، بالقرب من الخيام وغيرها من المنشآت المؤقتة.

ولم تكن هناك علامة واضحة على وجود منطقة انفجار أو حفرة، مما يجعل من المستحيل التأكد من سبب الحادث. يقع الموقع - الذي تم التحقق منه من خلال الرجوع إلى المباني المحيطة - بين رفح والمواصي، ويقع جنوب المنطقة الإنسانية المحددة للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلافا للتقارير الواردة في الساعات القليلة الماضية، لم يقصف الجيش الإسرائيلي المنطقة الإنسانية في المواصي".

وتصر إسرائيل على أن النصر في حربها المستمرة منذ سبعة أشهر مع حماس في غزة أمر مستحيل دون الاستيلاء على رفح ورفضت التحذيرات من أنها قد تكون لها عواقب إنسانية كارثية.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي مليون شخص فروا الآن من القتال في رفح، ولكن من المحتمل أن هناك مئات آلاف آخرين ما زالوا يحتمون هناك.

وبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي ما أسماه العمليات البرية "المستهدفة" ضد مقاتلي حماس والبنية التحتية في شرق رفح في 6 مايو/أيار.

ومنذ ذلك الحين، توغلت الدبابات والقوات تدريجياً في المناطق الشرقية والوسطى بينما تتحرك أيضاً شمالاً على طول الحدود مع مصر التي يبلغ طولها 13 كيلومتراً.

وبحسب ما ذكر فإن الجيش الإسرائيلي وصل يوم الثلاثاء إلى وسط مدينة رفح للمرة الأولى.

ودوار العودة، الذي يبعد 800 متر فقط (2600 قدم) عن الحدود، هو موقع البنوك الكبرى والمؤسسات الحكومية والشركات والمحلات التجارية.

قال أحد الشهود إنهم رأوا جنودا يتمركزون في أعلى مبنى يطل على الدوار ثم يبدأون في إطلاق النار على أي شخص يتحرك.

وفي الوقت نفسه، أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت آثار دبابة على طريق يقع على بعد حوالي 3 كيلومترات غرب دوار العودة و300 متر من المستشفى الميداني الإندونيسي، الذي تضرر أثناء الليل.

Reuters

وفي وقت سابق، قال سكان لبي بي سي إن الدبابات استولت على تل زعرب، على بعد حوالي 2.5 كيلومتر شمال غرب دوار العودة، بعد معارك بالأسلحة النارية مع مقاتلين بقيادة حماس.

التل هو أعلى نقطة على طول الحدود المصرية، والاستيلاء عليه يعني أن الجانب الغزاوي بأكمله من الحدود أصبح الآن فعليًا تحت السيطرة الإسرائيلية.

ويطل تل زعرب أيضا على غرب رفح، حيث قال السكان إنهم يشهدون أعنف ضربات جوية وقصف مدفعي خلال الليل منذ بدء العملية الإسرائيلية.

وقال صحفي محلي إن القصف أجبر مئات الأسر على البحث عن مأوى مؤقت في باحة أحد المستشفيات، بينما تكافح سيارات الإسعاف للوصول إلى الضحايا في المناطق المتضررة.

وشوهد آلاف الأشخاص عند الفجر يتجهون شمالا، مكتظين في سيارات وشاحنات وعربات تجرها الحمير والخيول.

وقال أحد السكان، خالد محمود، لبي بي سي: "الانفجارات تهز خيمتنا، وأطفالي خائفون، وأبي المريض يجعل من المستحيل علينا الهروب من الظلام".

وأضاف: "من المفترض أن نكون في منطقة آمنة بحسب الجيش الإسرائيلي، لكننا لم نتلق أوامر إخلاء مثل تلك الموجودة في منطقة [رفح] الشرقية". "نخشى على حياتنا إذا لم يتدخل أحد لحمايتنا.

ولم يعلق جيش الدفاع الإسرائيلي على التقارير المختلفة، لكنه أصدر بيانًا قال فيه إن "القوات الليلية عملت في ممر فيلادلفي أثناء قيامها بنشاط عملياتي دقيق بناءً على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود أهداف إرهابية في المنطقة".

وأضاف أن "النشاط يجري مع استمرار الجهود لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين غير المشاركين في المنطقة".

وأضاف أن "القوات تشتبك مع الإرهابيين في قتال عن قرب وتحدد مواقع أنفاق إرهابية وأسلحة وبنية تحتية إرهابية إضافية في المنطقة".

أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين في شرق رفح بالإخلاء حفاظاً على سلامتهم إلى "منطقة إنسانية موسعة" تمتد من المواصي، وهي منطقة ساحلية شمال رفح مباشرة، إلى بلدة دير البلح بوسط البلاد.

وليلة الأحد، قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا - أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء والمسنين - عندما تسببت غارة جوية إسرائيلية في نشوب حريق هائل في مخيم للنازحين بالقرب من قاعدة لوجستية تابعة للأمم المتحدة في منطقة تل السلطان. بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس.

وعولج مئات آخرون من حروق خطيرة وكسور وجروح ناجمة عن شظايا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف اثنين من كبار مسؤولي حماس في الهجوم، الذي وقع بعد ساعات من إطلاق مقاتلي حماس في جنوب شرق رفح صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى منذ أشهر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حادثا مأساويا" وقع "على الرغم من جهودنا الهائلة لتجنب إيذاء غير المقاتلين" ووعد بإجراء تحقيق شامل.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري يوم الثلاثاء إن الغارة استهدفت مبنى يستخدمه قادة حماس وكان بعيدًا عن أي خيام، باستخدام “ذخيرتين برؤوس حربية صغيرة”.

"وعقب هذه الضربة، اندلع حريق كبير لأسباب لا تزال قيد التحقيق. ذخائرنا وحدها لا يمكن أن تشعل حريقا بهذا الحجم".

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وأضاف الأدميرال هاغاري أن المحققين يبحثون في احتمال أن يكون الحريق ناجما عن انفجار أسلحة أو ذخيرة مخزنة في مبنى مجاور، وقام بتشغيل ما قال إنها محادثة هاتفية تم اعتراضها بين اثنين من سكان غزة تشير إلى ذلك. ولم يتسن التحقق من التسجيل الصوتي على الفور.

وقال سام روز، من وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، لبي بي سي من غرب رفح إن مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين لا يمكن استبعاده باعتباره حادثا.

وقال "لقد كانت غزة بالفعل واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب. ومن المستحيل تماما مواصلة حملة عسكرية ذخائر واسعة النطاق وضربات من السماء والبحر والدبابات دون وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين.

"يبدو أننا نغوص في أعماق جديدة من الرعب وإراقة الدماء والوحشية كل يوم. وإذا لم تكن هذه دعوة للاستيقاظ، فمن الصعب أن نرى ماذا سيكون”.

وفي الأسبوع الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ "الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح، والذي قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي في غزة". كليًا أو جزئيًا".

وشنت إسرائيل حملة عسكرية في غزة لتدمير حماس رداً على الهجوم الذي شنته الحركة عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل خلاله حوالي 1200 شخص واحتجز 252 آخرين كرهائن.

وقُتل ما لا يقل عن 36,090 شخصًا في غزة منذ ذلك الحين، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.