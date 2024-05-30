إيلاف من لندن: وسط مطاب بانعقاده هذا العام، ومطالب بإلغائه بالمقابل بسبب التطورات في غزة، أثارت تصريحات متضاربة لوزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار حول موعد مهرجان جرش لعام 2024 الجدل بين الأردنيين.

وبدت الوزيرة النجار وهي رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، مرتبكة بشأن انعقاد المهرجان هذا العام من الأساس، فهي صرحت يوم الأربعاء ان موعد مهرجان جرش هو 24 يونيو/ تموز المقبل ، لكنها عادت بعد ساعات لتقول انه لم يتم تحديد موعد المهرجان ، وانه لا يعتبر أولوية بسبب الأوضاع في فلسطين وغزة.

وقالت النجار صباح الأربعاء ان انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون سيكون خلال الصيف الحالي، وانه سيبدأ في 24 تموز/يوليو المقبل.

تراجع

لكن النجار عادت بعد ساعات عبر وسائل اعلام أخرى لتقول ان لم يتم الحديث حول عقد مهرجان جرش لهذا العام لغاية اللحظة، مشيرة إلى أنه لا يعتبر أولوية نتيجة للأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة من "عدوان همجي" يشنه الاحتلال.

يشار إلى أن المهرجان انطلق للمرة الأولى عام 1980 بمبادرة من جامعة اليرموك، لكنه تحول إلى مهرجان رسمي، وافتُتحت دورته الأولى عام 1981 ليقام صيف كل عام، ويشمل فعاليات فنية وأدبية وثقافية من أنحاء العالم.

وتعد المدينة الأثرية في جرش الموقع الرئيسي لفعاليات المهرجان الفنية والثقافية، وتبعد عن عمان نحو 48 كم.

وتضم المدينة الأثرية معالم عدة تحتضن الفعاليات منها المسرح الجنوبي الذي بُني أواخر القرن الأول الميلادي، والمسرح الشمالي، وشارع الأعمدة وهو الشارع الرئيسي في مدينة جرش الرومانية وطوله 800 متر، ويضم نحو ألف عمود، ومسرح أرتيمس، ومسرح الصوت والضوء، والساحة الرئيسية.

