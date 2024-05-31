تل أبيب: قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، الجمعة، إن إسرائيل لن توافق على أي وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق بشأن تحرير الأسرى.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت حركة حماس في بيان، أنها مستعدة لإبرام اتفاق يتضمن تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين شريطة وقف إسرائيل القتال في غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الجمعة، أن الحركة أبلغت الوسطاء مجددا بأنها لن تتنازل عن مطالبها في المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع إسرائيل.

وقال هنية في كلمة، عبر تقنية الفيديو كونفرس أمام مؤتمر في بيروت، إنه بخصوص ما يقال عن موقف إسرائيلي جديد من صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار: "نؤكد لكم أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها".

وأوضح أن من بين هذه المطالب الوقف الدائم للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع وإعادة إعماره.

واتهم هنية إسرائيل باستخدام المفاوضات "غطاء" لمواصلة هجماتها على غزة ورفض الاستجابة لمطالب حماس، مضيفا أن الفصائل الفلسطينية "لا تقبل أن تكون جزءا من هذه المناورات مع تمسكنا بكل المسارات التي تحمي شعبنا وتوقف العدوان بشكل تام".

كانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل أعلنت رسميا استئناف المفاوضات مع حماس، وقال مسؤول إسرائيلي إن وفدي الطرفين سيتوجهان للعاصمة القطرية الدوحة خلال أيام.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان الإسرائيلي جاء بعد لقاء ثلاثي شارك فيه رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياعن ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز.