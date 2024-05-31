واشنطن: فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات منفصلة على أشخاص وكيانات إيرانية، أبرزها وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات على 6 أشخاص و3 كيانات إيرانية، بينهم وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، لدورهم في نقل أسلحة لروسيا وجماعات مسلحة في الشرق الأوسط، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وقال بيان للمجلس الأوروبي: "اعتمد المجلس اليوم إجراءات تقييدية ضد 6 أفراد و3 كيانات لدورهم في نقل طائرات مسيرة لروسيا لدعم حربها على أوكرانيا، ونقل طائرات مسيرة أو صواريخ للجماعات والكيانات المسلحة التي تقوض السلام والأمن في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، أو لضلوعهم في برنامج الطائرات المسيرة الإيراني".

ومن بين الكيانات المستهدفة مؤسسة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران، والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت لاحق الجمعة، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف فردا مرتبطا بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية 4 كيانات.

نفي طهران

وخلال العامين الماضيين، نفت طهران بيع أي أسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا. وبالمقابل، نشرت أوكرانيا بشكل متكرر ما اعتبرتها "وثائق وأدلة" على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد" ضد قواتها.

وفي البحر الأحمر، يشن الحوثيون هجمات تستهدف السفن المدنية وتشل حركة الملاحة، ويتهم الغرب إيران بدعم هذه الجماعة اليمنية بالأسلحة والتدريب.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في أبريل الماضي على زيادة العقوبات على إيران بعد هجوم نفذته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.