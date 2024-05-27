تل أبيب: تحدثت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن خطر يقلق إسرائيل منبعه العلاقات الروسية الإيرانية والتعاون الوثيق بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة أن "التزام روسيا بالمصالح الإيرانية في الشرق الأوسط يزداد قوة، مما له بلا شك آثار سلبية على إسرائيل".

وتابعت الصحيفة أنه بعيداً عن "رغبة إيران في الحصول على طائرات ومروحيات وأنظمة رادار وأسلحة أخرى من روسيا، فإن إحدى القضايا التي تثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي التقارب بين إيران وروسيا في المجال السيبراني".

وفي حين أنه من المعروف أن إيران تمتلك بنية تحتية سيبرانية جيدة، فإن روسيا تعد قوة سيبرانية عظمى وواحدة من الدول القليلة في العالم التي تتمتع بقدرات سيبرانية على مستوى عال.

وتستعد إسرائيل لمحاولات تعرضها لهجمات على شبكة الكهرباء وأنظمة المياه وغيرها من البنية التحتية الحيوية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التفاصيل أن "حجم الهجمات لم يسبق له مثيل؛ فكل الجماعات الإيرانية تعمل بجد، ويتعاون الإيرانيون بشكل وثيق مع الروس، وينقلون الأسلحة التقليدية والطائرات بدون طيار، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتمكنوا من الوصول إلى قدرات الحرب السيبرانية الروسية المتطورة".

وأشار مصدر آخر إلى أن "نظام الرعاية الصحية في إسرائيل يأخذ التهديد السيبراني على محمل الجد بشكل خاص".

الجودة الروسية

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، على ظروف سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بينما نجا من الحادث المرافقون الذين استقلوا مروحيتين آخريين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله: "مرافقو الرئيس الإيراني حلقوا في مروحيات روسية الصنع دون مشاكل".

وأشار بوتين إلى أن مرافقي رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل، مؤكدا على جودة الصناعات العسكرية الروسية.