إيلاف من الرباط: أعربت اليابان، اليوم الجمعة، عن تقديرها "لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية"في إطار مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية أن هذا الموقف عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، خلال مباحثاتها بطوكيو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

واستنادًا إلى الموقف "الثابت" لليابان، توقفت الوزيرة كاميكاوا عند المبادرة المغربية للحكم الذاتي،التي تم تقديمها في 11 نيسان (أبريل) 2007 للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مبرزة الجهود "الجادة وذات المصداقية للمغرب من أجل الدفع قدما بعملية تسوية قضية الصحراء ".

من جانبه، نوه بوريطة، الذي يقوم بزيارة لليابان، بهذا الموقف الذي عبرت عنه طوكيو بخصوص قضية الصحراء المغربية.