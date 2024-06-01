إيلاف من لندن: كشف مصدر قريب من العائلة الملكية البريطانية أن الملك تشارلز الثالث هدد بقطع العلاقات مع شقيقه الأمير أندرو إذا رفض مغادرة منزله في وندسور إلى مسكن أصغر.

وحسب صحيفة (التايمز) اللندنية، نقلا عن أحد أصدقاء العاهل البريطاني، فإن الأمير أندرو "الذي تم تجريده في وقت سابق من الوظائف الملكية" يزيد من "صبر الملك وتسامحه" من خلال الإقامة في القصر المكون من 30 غرفة في وندسور غريت بارك، بمقاطعة بيركشاير.

وعلى الرغم من مطالبته بالانتقال إلى فروغمور كوتيج Frogmore Cottage الذي تم إخلاؤه في وندسور لإفساح المجال لأمير ويلز، إلا أن الأمير أندرو لا يزال يعيش في الجناح الملكي Royal Lodge مع زوجته السابقة سارة فيرغسون.

وظل دوق يورك عاطلاً عن العمل منذ فضيحة جيفري إبستين وليس لديه مصدر دخل معروف، على الرغم من المحادثات المتكررة حول إمكانية عودته إلى العمل.

صبر الملك ينفذ

وقال صديق للملك تشارلز الثالث لصحيفة (التايمز) يوم السبت: "إن لطف الملك ليس بلا حدود، هناك خيار جيد جدًا لأندرو للانتقال إلى Frogmore Cottage، الذي أخلاه مؤخرًا الأمير هاري وزوجته دوق ودوقة ساسكس.

حيث يتمتع أيضًا بميزة كونه داخل الطوق الأمني لقلعة وندسور وبالتالي تقليل الحاجة إلى أمن بديل على مدار الساعة لـ Royal Lodge."

وكان الأمير أندرو وزوجته سارة فيرغسون، وكلاهما يبلغ من العمر 64 عامًا، في عام 1996 لكنهما ظلا قريبين وحضرت قداس عيد الميلاد في كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينغهام العام الماضي.

وانتقل دوق ودوقة ساسكس من فروغمور كوتيج Frogmore Cottage وأجروه من الباطن للأميرة يوجيني، الابنة الصغرى لأندرو، وزوجها جاك بروكسبانك في عام 2020، ثم انتقلوا في عام 2022، إلى ولاية كاليفورنا، وتركوه شاغرًا.

وتبلغ مساحة فروغمور كوتيج Frogmore Cottage حوالي 40 هكتارًا، وعلى الرغم من أنها ليست كبيرة مثل Royal Lodge، إلا أنها تحتوي على أربع غرف نوم.

