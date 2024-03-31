إيلاف من لندن: حضر عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث الذي يخضع للعلاج من السرطان، والملكة كاميلا، اليوم الأحد قداس عيد الفصح في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور.

وانضم عدد من أفراد العائلة الملكية الآخرون في الخدمة السنوية، ولم يكن ول العهد الأمير وليام أميرويلز وأميرة ويلز حاضرين ، وكانت الأميرة كيت كشفت قبل أكثر من أسبوع في رسالة فيديو عاطفية أنها بدأت العلاج الكيميائي الوقائي للسرطان.

وبدا الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عاما، والذي تراجع عن ارتباطاته العامة الكبرى أثناء تلقي العلاج، في حالة معنوية جيدة لهذه المناسبة حيث انضمت إليه الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة.

ولدى خروجه من كنيسة القديس جورج، استقبل الملك تشارلز صيحات "عيد فصح سعيد" وتصفيق الجمهور المتجمع في الخارج، بينما تلقت الملكة كاميلا مجموعة من الزهور البيضاء والصفراء من صبي صغير.

وقال أحد الرجال لرئيس الدولة: "واصل التقدم بقوة ولا تستسلم أبدًا". فأجاب الملك بخفة: "يجب أن أطيع تعليماتي".

علاج السرطان

وكان تم الإعلان عن علاج الملك البالغ من العمر 75 عامًا من السرطان في بداية فبراير، لكنه كان يقوم بواجبات رسمية بسيطة خلف جدران القصر.

وعلى مدار الشهر، رحب أيضًا بسلسلة من المسؤولين الأجانب في قصر باكنغهام، بما في ذلك المفوضون الساميون لجامايكا وتنزانيا وسنغافورة.

وسيُنظر إلى حضور الملك الكنيسة على أنه خطوة لطمأنة الجمهور بشأن صحته ومتابعة الأخبار الصادمة بشأن زوجة ابنه.

وتقضي كيت، 42 عامًا، وويليام، 41 عامًا، وأطفالهما الثلاثة - جورج، 10 أعوام، وشارلوت، ثمانية أعوام، ولويس البالغ من العمر خمس سنوات - عطلة عيد الفصح معًا حيث يتكيفون مع تشخيصها، والذي تم اكتشافه في اختبارات ما بعد الجراحة. بعد جراحة البطن.

كلمة الأسقف

وأشاد رئيس أساقفة كانتربري بالملك والأميرة في خطبته بمناسبة عيد الفصح في كاتدرائية كانتربري حيث أشاد "بكرامتهما".

وقال جاستن ويلبي، مشجعًا المصلين على الصلاة من أجلهم: "في كل حياة من حياتنا، هناك لحظات تغيرنا إلى الأبد - وأحيانًا تكون فردية".

وقال أسقف كانتربري: "لقد شاهدنا وتعاطفنا وشعرنا جنبًا إلى جنب مع كرامة الملك وأميرة ويلز عندما تحدثا عن مرض السرطان، ومن خلال القيام بذلك، من خلال افتقارهما إلى الأنانية، وبفضل كرمهما وإيمانهما، عزز الكثير من الناس الثقة".

