إيلاف من لندن: وسط تقارير جامحة في وسائل الاتصال الاجتماعي عن العائلة الملكية البريطانية، ظهر الملك تشارلز الثالث الذي يتعالج من السرطان في حفل استقبال في قصر باكنغهام.

واستقبل الملك تشارلز أربعة من قدامى المحاربين البريطانيين في الحرب الكورية، قبل حفل استقبال في القصر بمناسبة الذكرى السبعين للصراع.

وواجهت العائلة المالكة بداية صعبة حتى عام 2024، حيث لا تقوم أميرة ويلز حاليًا بواجباتها الرسمية بعد إجراء عملية جراحية في البطن في 16 يناير.

وتم تصوير الملك تشارلز وهو يقف في غرفة القرن الثامن عشر أثناء تواجده في قصر باكنغهام يوم الثلاثاء، حيث التقى آلان غاي ومايك موغريدج وبريان باريت ورون ياردلي ويمكن رؤيته وهو يبتسم ويجلس مع الرجال.

حفل استقبال ثان

وفي وقت لاحق، ستستضيف الأميرة الملكية آن ودوقة إدنبره صوفيا حفل استقبال لحوالي 200 من قدامى المحاربين في الحرب الكورية في قاعة القوس.

وستلقي آن كلمة نيابة عن الملك، يتحدث فيها عما كان يسمى ذات يوم "الحرب المنسية".

وكان الصراع انتهى بتوقيع هدنة في 27 يوليو 1953، وتم الاعتراف بالذكرى السنوية خلال زيارة الدولة الكورية إلى المملكة المتحدة في نوفمبر.

وتم نشر القوات البريطانية وقوات الكومنولث في أعقاب دعوة الأمم المتحدة لدعم كوريا الجنوبية بعد غزو جارتها الشمالية.

ومن بين حوالي 60 ألف فرد من القوات المسلحة البريطانية الذين خدموا في الخدمة، قُتل أكثر من 1100 وأصيب 2500، وفقًا لمتحف الجيش الوطني.

واجبات رئيس الدولة

ويواصل تشارلز واجباته كرئيس للدولة، بما في ذلك التعامل مع الجمهور والعمل المكتبي، بينما يخضع للعلاج من نوع غير معروف من السرطان.

والأربعاء الماضي، استقبل البارونة اسكتلندا، الأمينة العامة للكومنولث، في قصر باكنغهام لعقد اجتماع خاص. كما ظهر افتراضيًا في قداس يوم الكومنولث يوم الاثنين الماضي في رسالة فيديو مسجلة مسبقًا.

وفي خطابه السنوي إلى أسرة الأمم، تعهد بمواصلة خدمة الكومنولث "بأقصى ما أستطيع".

ومنذ الإعلان عن تشخيص حالته في 5 فبراير/شباط، قام الملك تشارلز بتأجيل جميع اللقاءات العامة. وكان آخر ظهور علني له في 11 فبراير، عندما لوح هو والملكة للمهنئين أثناء سيرهما إلى الكنيسة في المزرعة الملكية في ساندرينغهام، بمقاطعة نورفولك.