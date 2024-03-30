إيلاف من لندن: منذ 18 شهرا فقط، أصبح الملك تشارلز الثالث عاهل بريطانيا، إلا أن خطط جنازته قد تم وضعها بالفعل وسط معركته مع سرطان البنكرياس.

وحسب تقارير، سيبدو موكب جنازة الملك، الذي يحمل اسم "عملية جسر ميناي"، مشابها لمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي أطلق عليها اسم "عملية جسر لندن"، حسب ما أبلغ المطلعون الملكيون موقع In Touch أن خطط تشارلز النهائية للراحة يجب أن تكون ذات أولوية في الوقت المناسب.

وتم وضع خطط للزوال النهائي للملك تشارلز الثالث، والتي أطلق عليها اسم عملية جسر ميناي، والتي سميت على اسم أول جسر معلق حديدي في العالم في أنغليسي، ويلز.

وصعد الملك تشارلز إلى العرش في 6 مايو 2023 بعد وفاة والدته. بعد ذلك بوقت قصير، تم إجراء الاستعدادات لعملية جسر ميناي، توقعًا لوفاة جلالته في نهاية المطاف.

بروتوكولات مألوفة

ومن المقرر أن تتضمن "عملية جسر ميناي" بروتوكولات مألوفة. وعندما يموت الملك، سيتم نقل جثمان تشارلز من قاعة العرش في قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر. وسوف يرقد جثمانه، وستقام جنازته الرسمية بعد تسعة أيام. ومن المرجح أن يتم دفنه في القبو الملكي في قلعة وندسور.

ويأتي التحديث عن صحة الملك، بعد فترة وجيزة من إخبار مصدر ملكي رفيع المستوى لـ In Touch أن تشارلز لا يحارب سرطان البنكرياس فحسب - وهو تحديث في الوقت المناسب نظرًا لأنه لم يشارك نوع السرطان الذي تم تشخيصه به - ولكن لم يبق أمامه سوى عامين للعيش.

وضع يائس

وكشف عضو الدائرة الداخلية الملكية في وقت مبكر أن "الملك تشارلز مريض أكثر بكثير مما يسمح به القصر، وهو ببساطة غير قادر على إدارة عائلته المنقسمة، والمصالح التجارية للتاج، والوفاء بالواجبات اليومية للملكية". وقال: "السرطان يأكله حيا. إنه ضعيف جدًا. الوضع يائس."

ومع مثل هذا التحديث، يبدو مستقبل النظام الملكي هشًا في أحسن الأحوال، ويقال إنه حتى الملكة كاميلا تشعر بالإحباط بسبب تدهور صحة تشارلز وضعف وضعه.

وقال أحد رجال بلاط القصر لصحيفة In Touch في أوائل شهر مارس: "وراء الكواليس، تشعر كاميلا بالاشمئزاز من ضعف الملك الواضح ولا توفر له سوى القليل من الراحة وهو يحارب مرض السرطان المميت.

