إيلاف من لندن: قال عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث إنه يواصل خدمة الأمة "من كل قلبي" في رسالة شخصية صوتية مسجلة مسبقا بمناسبة عيد الفصح.

وتم بث الرسالة الملكية في غياب الملك الذي يتعالج من السرطان هو وأميرة ويلز زوجة ابنه الأمير ويليام ولي العهد، اليوم الخميس من كنيسة مدينة ووستر، قبل يوم الجمعة العظيمة التي تؤذن للاحتفال بعيد الفصح.

وتم تصوير الملك تشارلز الثالث - الذي تراجع عن واجباته العامة واسعة النطاق أثناء تلقي العلاج في العيادات الخارجية - وهو جالس على مكتبه في غرفة القرن الثامن عشر بقصر باكنغهام أثناء تسجيل رسالته في منتصف مارس.

وتحدث الملك البريطاني، الذي أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه يخضع لعلاج السرطان، عن "صلاته الخاصة" في عيد الفصح وأعرب عن "حزنه الشديد" لعدم تمكنه من الحضور.

ركوع المسيح

وقال بعد قراءة الكتاب المقدس التي تروي قصة غسل يسوع لأرجل تلاميذه: "إن خدمة العهد لها مكانة خاصة جدًا في قلبي". وقال إن الآية من إنجيل القديس يوحنا "أصلها من حياة ربنا الذي ركع أمام تلاميذه، ولدهشتهم العظيمة غسل أقدامهم المتعبة".

وقال العاهل البريطاني إن يسوع بهذا يكون "مثالا لكيفية خدمة ورعاية بعضنا البعض" - وكيف أننا كأمة "نحتاج ونستفيد كثيرا من أولئك الذين يمدون يد الصداقة إلينا، خاصة في وقت من الحاجة".

وقال الملك البالغ من العمر 75 عاما، والذي اعتلى العرش قبل 18 شهرا، إن العبادة تذكره بالتعهد الذي قطعه في بداية خدمة تتويجه باتباع مثال المسيح - "لا نخدم، بل نخدم".

وقال "هذا ما حاولت دائما أن أفعله وما زلت أفعله من كل قلبي".

مثال الرب

وأضاف: "إنها صلاتي الخاصة اليوم أن مثال الرب في خدمة بعضنا البعض قد يستمر في إلهامنا وتقوية جميع مجتمعاتنا." وقال: "فليبارككم الله جميعا في عيد الفصح هذا".

وفي حين أن الملك لم يشر بشكل مباشر إلى صحته وصحة زوجة ابنه، إلا أنه سيتم تفسير كلماته على أنها تعكس استجابة الأمة للتحديات التي يواجهها هو والأميرة كيت.

وروى الشهر الماضي كيف بكى بسبب رسائل وبطاقات الدعم التي تلقاها من المهنئين.

ويوم أمس، تلقت الملكة كاميلا، خلال زيارة إلى بلدة شروبشاير، ملصقات من المهنئين لأميرة ويلز، وقالت إن كيت "ستشعر بسعادة غامرة" لاستقبالها.

قداس الفصح الملكي

وتأتي رسالة الملك تشارلز الثالث، بينما يستعد لحضور الكنيسة في عيد الفصح مع كاميلا، وهو أهم ظهور علني له ومشاركته الملكية الكبرى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

ولكن سيكون هناك عدد أقل من أفراد العائلة المالكة الحاضرين لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالحشود الكبيرة. ولن يحضر الأمير ويليام وأميرة ويلز وأبنائهم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وتقضي العائلة عطلة عيد الفصح معًا بعد إعلان كيت عن علاجها من السرطان، وكشفت كيت أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي في رسالة فيديو للأمة يوم الجمعة.

وجاء هذا البيان بعد أسابيع من التكهنات ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية حول مكان وجودها بعد أن لم تتم رؤيتها في ارتباطات رسمية منذ ديسمبر الماضي.

وكانت الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا قد خططت لإجراء عملية جراحية في البطن في يناير الماضي، وقالت إنها كانت ناجحة. كان يُعتقد في البداية أن حالتها غير سرطانية، لكن الاختبارات بعد العملية أظهرت وجود السرطان.

رويال ماوندي

وإلى ذلك، فإن (رويال ماوندي) هي خدمة دينية في كنيسة إنكلترا تقام في خميس العهد، اليوم السابق للجمعة العظيمة. وفي هذه الخدمة، يقوم العاهل البريطاني أو أحد المسؤولين الملكيين بتوزيع عملات فضية صغيرة تُعرف باسم "أموال ماوندي" (قانونيًا، "أموال ماوندي") كصدقات رمزية على المتلقين المسنين.

وتعتبر العملات المعدنية عملة قانونية من الناحية الفنية، ولكنها لا يتم تداولها عادةً بسبب محتواها الفضي وقيمتها النقدية. يتم أيضًا تقديم مبلغ صغير من المال العادي بدلاً من هدايا الملابس والطعام التي منحها الملك ذات مرة لمتلقي ماوندي.

وتطور هذا الطقس من طقوس العصور الوسطى حيث قام الملك بغسل أقدام 12 رجلاً عجوزًا – وهو نفس عدد رسل يسوع، للإشارة إلى أنه كان خادمًا لشعبه.

وفي وقت لاحق، أصبح من المعتاد أيضًا أن يقوم الملك بإعطاء الصدقات للفقراء في خميس العهد، بينما أصدر هنري الرابع مرسومًا بأن عدد العملات المعدنية المقدمة يجب أن يعكس عمر الملك.