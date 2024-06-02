غزة: تتواصل مساعي الوسطاء الدوليين (أميركا وقطر ومصر) في القاهرة من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومع اقتراب الحرب من شهرها الثامن، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي "الأباتشي" النار بشكل مكثف وسط رفح. كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضا حي البرازيل جنوب رفح، بينما استهدفت الغارات الجوية منازل في الحي نفسه.

كذلك استهدفت غارة جوية أرضًا في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

إلى ذلك، طال القصف أيضا منازل سكنية شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وشمال غربي مخيم النصيرات وسط غزة. وأطلقت طائرات "الأباتشي" النار على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة.

زوارق حربية

بينما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل سكنية قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع.

في حين أعلنت هيئة الطوارئ في غزة مخيمي جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين.

أتت تلك التطورات الميدانية بعدما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36 ألفاً و379 قتيلا.

أما عدد الجرحى فارتفع إلى 82 ألفا و407 مصابين.