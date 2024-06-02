واشنطن: كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن محاكمته على خلفية شراء صمت نجمة أفلام إباحية سابقة كانت "قاسية للغاية" على زوجته ميلانيا، التي غابت عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته.

وقال ترامب في مقابلة بثتها شبكة "فوكس" الأميركية الأحد، إن ميلانيا "بخير، لكن أعتقد أن الأمر قاس للغاية عليها".

وأضاف :توجب عليها قراءة كل هذه الترهات بشأن العلاقة الجنسية" التي ينفي إقامتها مع النجمة الإباحية ستورمي دانييلز، متابعا "أعتقد أن الأمر كان على الأرجح، وبطرق متعددة، أصعب على عائلتي مما كان علي". وذلك وفقاً لما نقله موقع RT عن الشبكة العالمية.

وعلقت الممثلة والمخرجة السابقة للأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، على الإدانة التاريخية للرئيس الأميركي السابق.

ستورمي: اسجنوه!

ودعت دانييلز، في أول تعليق لها على الإدانة إلى "سجن دونالد ترامب".

وفي وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على الحكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.

وحدد القاضي يوم 11 تموز (يوليو) موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وبات الجمهوري ترامب المرشح لانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أول رئيس أمريكي سابق تتمّ إدانته جنائيا.

وحضر ثلاثة من أبنائه البالغين إلى قاعة المحكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، في الأيام الأخيرة من المحاكمة، إلا أن ميلانيا لم تحذ حذوهم. كما أنها تغيب عن النشاطات الانتخابية لزوجها ولم تظهر في أي من لقاءاته الانتخابية، ونادرا ما تظهر معه في مكان عام.