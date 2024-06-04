إيلاف من الرباط : ترأس رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش،الثلاثاء بالرباط ، الاجتماع العاشر للجنة البين وزارية المكلفة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز،جرى خلاله الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة دعا خلال الاجتماع، مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية اللازمتين، من أجل تحقيق تطلعات الساكنة المحلية المتضررة، مع الحرص على احترام معايير الهندسة المعمارية، واستخدام مواد بناء ذات جودة التزاما بمعايير السلامة، مشيرا إلى أهمية تسريع تأهيل مختلف المرافق الحيوية للساكنة، خصوصا المدارس والمرافق الصحية.

وحسب المصدر ذاته، تطرقت اللجنة إلى استفادة 56 الفا و607 أسر إلى غاية نهاية شهر ماي الماضي، من مبلغ 20 الف درهم ( الفا دولار) كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.1 مليار درهم(110 مليون دولار)،وبنسبة إنجاز تبلغ 95 في المائة.

وأضاف أنه جرى التأكيد على توصل6 الاف و927 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بقيمة تفوق 122 مليون درهم )12,2 مليون دولار)، واستفادة 872 أسرة من الدفعة الثالثة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم(1,1 مليون دولار) .

وسجلت اللجنة كذلك، حصول63 الفاً و 363 أسرة على مبلغ 2.500 درهم (250 دولار ) المخصصة كدعم شهري إحتى نهاية مايو 2024، بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار درهم(120 مليون دولار) .

وفي سياق المواكبة الدقيقة التي تقدمها السلطات المحلية واللجان المعنية للسكان المتضررين، أفادت اللجنة بإصدار 51 الفاو31 ترخيصا لإعادة البناء لفائدة الأسر المتضررة من أصل 53 الفا و84 طلبا تم إيداعه، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في هذا الإطار 86 في المائة.

وأضاف البيان أن اللجنة سلطت الضوء خلال الاجتماع على التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، والتي همت إجمالا 43 الفاً و84 مسكنا،ساهمت فيها من جهة وزارة الداخلية عبر أعوان الإنعاش الوطني، ووزارة التجهيز والماء من جهة أخرى ، مشيرا إلى أن عملية إزالة الأنقاض تتواصل على مستوى 248 مؤسسة تعليمية لفسح المجال أمام أشغال إعادة البناء.

وكشفت اللجنة تقدم الأشغال في الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 8 كيلومترات.

كما سجلت إسناد الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع تأهيل عدد من المحاور الطرقية ليتم انطلاق أشغال إنجازها،ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين “ويركان ’’ و”ثلاث نيعقوب” بإقليم الحوز، حيث سيتم إنجازها مقسمة إلى مقطعين على طول 34 كيلومترا، وبقيمة مالية تقدر على التوالي بـ 176 و195 مليون درهم(17,6و19,5مليون دولار)، إضافة مقطع طرقي يربط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت على طول 22 كيلومترا، وبقيمة مالية تصل إلى 178 مليون درهم( 17,8 مليون دولار).

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، يضيف البيان ، تم توزيع 353 الفا و 830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها إلى حدود نهاية مايو الماضي 48 الفاو581 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي،حيث جرى حاليا توزيع 12 الفا و180 رأسا في أفق بلوغ 70 ألف رأس من القطيع، علاوة على استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة بنسبة إنجاز تقدر بـ 75 في المائة، وإحراز تقدم بنسبة 88 في المائة على مستوى تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية.

وفي قطاع الصحة، أفاد البيان بأن اللجنة اطلعت على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي، حيث من المرتقب أن تنتهي الأشغال المتعلقة بها متم شهر يوليو المقبل.

على صعيد آخر، تدارست اللجنة 225 طلبا للدعم المالي قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، بميزانية إجمالية تقدر بـ 128 مليون درهم(12,8 مليون دولار) ، وفي هذا الإطار استفادت 115 مؤسسة من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 44 مليون درهم( 4,4 مليون دولار) . كما أعلنت اللجنة انطلاق عملية ترميم عدد من الأسوار الأثرية التاريخية المتضررة.