إيلاف من الرباط:عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الاربعاء، بمقر مجلس النواب بالرباط، جلسة عمل مع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس.

وأوضح بيان، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن اللقاء يدخل في إطار برنامج ترافعي يخصصه الاتحاد حول ضرورة إنشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة، حيث ستتم برمجة لقاءات أخرى مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، ومع الشركاء، والتنظيمات المهنية.

وتميز اللقاء بعرض مشروع مقترح إنشاء التعاضدية، حيث تم عرض مسودة المشروع على التويزي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة.

في سياق ذلك ، أعرب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بحضور النائب عادل الدفوف والنائب سعيد العرصاوي مدير الفريق، عن دعمه ومساندته لمشروع الاتحاد المتعلق بإنشاء تعاضدية خاصة للصحافيين، معربا عن عزمه تبني هذا المشروع وتقديمه لفرق الأغلبية النيابية.

وأبدى التويزي، بحسب البيان، اهتمامًا كبيرًا ودعمًا واضحًا لهذا المشروع، مما يعكس حرصه على تحسين أوضاع الصحافيين المغاربة وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في تعزيز حقوق الصحافيين والصحافيات وتوفير بيئة مهنية ملائمة لهم.

في هذا الإطار، دعا البيان جميع الصحافيات والصحافيين، والنقابات المهنية والجمعيات، وهيئات الناشرين إلى تبني مشروع إنشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات دعم شاملة تسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتهم بكل اطمئنان.

وحظي المقترح، بحسب البيان، بدعم كبير خلال اللقاءات الترافعيةالتي قام بها الاتحاد مع العديد من الشركاء والمهتمين والمشتغلين في قطاع الصحافة والاعلام والنشر، مما يعكس أهمية هذا المشروع وإمكانية تحقيقه.

ودعا البيان إلى التعاون ودعم هذا المشروع الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الصحافيين وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفاهية لهم، مع التطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال دعم الصحافة والصحافيين.