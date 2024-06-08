غزة: قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر عبر رصيف مؤقت شيدته الولايات المتحدة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الهيكل.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تأمين المنطقة الساحلية من أجل العمليات اللوجستية المشتركة للجيش الأميركي على الشاطئ في غزة.

وتابع "وستسمح إعادة إنشاء الرصيف بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأيام المقبلة".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أمس الجمعة أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت الراسي قبالة ساحل غزة والذي أزيل مؤقتا بعد انهيار جزء من هيكله بعد أسبوعين من بدء تشغيله.

وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة والتي بدأت تتكشف خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ أن شنت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع ردا على هجوم لحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وقتل الهجوم الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 36700 في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، هذا بالإضافة إلى تدمير جزء كبير من الجيب الفلسطيني وتشريد معظم سكانه.