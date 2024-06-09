كييف: قالت أوكرانيا الأحد إنها قصفت طائرة مقاتلة من طراز سو-57 جاثمة في مطار بجنوب روسيا، في أول هجوم لها يستهدف أحدث جيل من طائرات الشبح الروسية.

وأدخلت القوات الجوية الروسية المقاتلة سو-57 الخدمة في كانون الأول (ديسمبر) 2020، وهي مصمّمة للحلول محل المقاتلات القديمة ذات التصميم السوفياتي مثل سو-27 وميغ-29.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان أنه "في 8 حزيران (يونيو) 2024، تم ضرب طائرة مقاتلة متعددة الغرض من طراز سو 57 للدولة المعتدية في مطار أختوبينسك في منطقة أستراخان الروسية، على بعد 589 كيلومترا من خط التماس".

وبحسب الجهاز، فإن "هزيمة سو-57 هي الحالة الأولى من نوعها في التاريخ".

ونشرت الاستخبارات الأوكرانية صوراً من الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر أضرارا ناجمة عن الحريق وحطاما حول طائرة سو-57 جاثمة في أحد المطارات.

ولم تذكر الاستخبارات العسكرية كيف تمّ استهداف المقاتلة الروسية، كما لم تعلن مسؤوليتها عن العملية مباشرة.

الا أن مصدراً أمنياً أوكرانياً أكد لفرانس برس أن الاستخبارات العسكرية هي المسؤولة عن العملية، وأنها نفّذت باستخدام طائرات مسيّرة هجومية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السبت أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة أستراخان.