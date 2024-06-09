إيلاف من باريس: حقق اليمين المتطرف الفرنسي الأحد نتائج تاريخية في الانتخابات الأوروبية، وفق تقديرات أولية لاستطلاعات الرأي.

وحصلت قائمة جوردان بارديلا على نسبة 31.5 % من الأصوات فيما جاءت مرشحة الائتلاف الحاكم فاليري هاير بالمركز الثاني بـ15.2 % .

ووفق وزارة الداخلية بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 48.6 % عند الساعة السابعة.

ويجري الاقتراع الأحد في حوالي عشرين دولة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي في ختام ماراثون انتخابي.

وقد تمت دعوة أكثر من 360 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 نائبا في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس.

أهم الأحداث

ووفقاً لتقرير "فرانس 24" فإن أهم الأحداث حتى الآن هي:

- اليمين المتطرف في فرنسا يحقق نتائج تاريخية في الانتخابات الأوروبية وفق تقديرات أولية

- بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في فرنسا 48،6 عند الساعة السابعة مساء

- نسبة المشاركة في فرنسا تبلغ 45.26% عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت باريس

- الملايين يصوتون في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي.

- يجري تصويت الأحد في حوالي 20 دولة من إجمالي 27 عضو بالتكتل بعد أن انتهى الاقتراع في بقية البلدان.

- دعي بالإجمال أكثر من 360 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي الواقع مقره في مدينة ستراسبوغ، في انتخابات انطلقت بهولندا الخميس.

- افتتحت اليونان هذا اليوم الانتخابي تلتها معظم دول الاتحاد الأخرى وبينها فرنسا وألمانيا.