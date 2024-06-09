كثير ما تسمع في أوروبا بأنّّ "اليمين المتطرف في تصاعد"، وهو قول تسمعه حالياً في جميع أنحاء القارة، ويقال أيضاً بأنَّ ما يشاع يشابه ما كانت عليه أوروبا في الثلاثينيات.

لذا، ربما ليس من المستغرب أن هناك 350 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يصوتون حالياً لممثليهم المباشرين في البرلمان الأوروبي، وهناك قلق كبير بين الكثير من البيروقراطيين في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي.

ولكن، هل المخاوف والعناوين الإعلامية مبالغ فيها؟

إن جيل الألفية والناخبين لأول مرة من جيل Z، هم من بين أولئك الذين من المتوقع أن يميلوا نحو اليمين، حيث تشير الأرقام التي جمعتها صحيفة فايننشال تايمز مؤخراً إلى أن نحو ثلث الناخبين الفرنسيين الشباب والهولنديين تحت سن الخامسة والعشرين، و22 في المئة من الناخبين الألمان الشباب، يفضلون اليمين المتطرف في بلادهم، وهذه زيادة كبيرة منذ انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة في عام 2019.

Getty Images يأمل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في تحقيق مكاسب خلال الانتخابات

ومن المتوقع أن تشغل الأحزاب اليمينية المتطرفة ما يصل إلى ربع إجمالي المقاعد، وإذا فازت بأغلبية كبيرة، فستكون الصورة واضحة، ولكن التفاصيل الدقيقة حول تأثير تلك الأحزاب على الحياة وصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر تعقيداً.

وذلك لأن اليمين القومي نفسه يتميز بفارق بسيط، إذ يتخذ سياسيو اليمين القومي المختلفون في بلدان مختلفة مواقف مختلفة. وخفف البعض من حدة خطاب اليمين المتطرف السابق في محاولة لتوسيع نطاق جاذبيتهم لدى الناخبين.

إذن، ما الذي قد يتغير في أوروبا إذا تحول البرلمان الأوروبي إلى اليمين؟

التصدي للسياسات الخضراء

لطالما حمل الاتحاد الأوروبي طموحاً كبيراً، بأن يكون في صدارة العالم عندما يتعلق الأمر بالبيئة، ولكن ناخبي أوروبا يزداد قلقهم بشأن تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

لنأخذ على سبيل المثال؛ الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة للمزارعين، والتي نزلوا فيها بجراراتهم من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل والبرلمان الأوروبي، مما أدى إلى شلل الحركة فيهما.

قال المحتجون إن القوانين البيئية الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي والبيروقراطية تعطّل أعمالهم.

وقفزت أحزاب اليمين القومي في فرنسا وهولندا وبولندا على هذه العربة، واغتنموا فرصة للترويج لادعائهم بأنهم ممثلون "للناس العاديين" ضد "النخب المنعزلة عن الواقع" في الاتحاد الأوروبي والوطنية.

النتائج؟ تراجع الاتحاد الأوروبي أو ألغى العديد من القواعد البيئية الرئيسية، بما في ذلك القواعد التنظيمية الأكثر صرامة بشأن استخدام المبيدات الحشرية.

ويخشى أنصار البيئة أن يتجنب الاتحاد الأوروبي الآن تحديد كيفية مساهمة المزارعين في رؤيته لخفض 90٪ من الانبعاثات بحلول عام 2040. ويعتقدون أن التحول نحو اليمين في البرلمان الأوروبي قد يعني المزيد من التخفيف أو تأخير لا نهاية له للأهداف الخضراء.

أصوات من أجل السيادة الوطنية

يقول معظم الناخبين الأوروبيين إنهم لا يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن لديهم الكثير من الشكاوى حول كيفية عمله، بدلاً من ذلك، تعد الأحزاب القومية اليمينية باتحاد أوروبي مختلف - مزيد من السلطة للدول القومية، وتدخل أقل من "بروكسل" في الحياة اليومية.

وإذا ارتفعت أصواتهم في البرلمان الأوروبي، فقد يزيد ذلك من صعوبة حصول المفوضية الأوروبية صلاحيات أكثر من الحكومات الوطنية، مثل السياسة الصحية.

عرقلة اللجوء...

قد يبدو الأمر جلياً بأن التحول إلى اليمين في البرلمان الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى تشريعات أكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي حول موضوع الهجرة.

لنأخذ على سبيل المثال؛ الزعيم اليميني المتطرف في هولندا، خيرت فيلدرز، والذي أصبح حزبه، حزب من أجل الحرية، أكبر مجموعة في البرلمان الهولندي هذا الخريف بعد الانتخابات الوطنية.

لقد وعد بإصدار "أشد قانون للهجرة على الإطلاق"، وتشير استطلاعات الرأي بعد خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب الحرية سيحقق نتائج جيدة في هذه الانتخابات.

ولكن يجدر بنا أن نضع في اعتبارنا أن سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي كانت تُلقب منذ فترة طويلة بقلعة أوروبا، وأن الأولوية القصوى هي إبعاد الناس.

كانت هناك موجة من الصفقات الاقتصادية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل تونس والمغرب وليبيا وتركيا للقضاء على مهربي البشر الذين يرسلون المهاجرين لأسباب اقتصادية أو طالبي اللجوء.

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لكن ما يمكن أن تغيره مجموعة أكبر من اليمين المتشدد في البرلمان الأوروبي هو ما يسمى بسياسات التضامن.

ومن المفترض أن تأخذ كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي حصة من طالبي اللجوء، أو على الأقل تدفع مساهمات كبيرة، لمساعدة زملائها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا واليونان، حيث يصل معظم المهاجرين عن طريق قوارب مهربي البشر.

بينما أعضاء البرلمان الأوروبي من اليمين القومي قد يرفضون ممارسة هذه اللعبة، كما رأينا بالفعل مع الحكومات القومية الشعبوية في المجر، وحتى وقت قريب، في بولندا.

ماذا عن التوسع؟

كان الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا سبباً في دفع زعماء الاتحاد الأوروبي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى الحديث عن جعل "منطقتهم" أكثر أماناً.

ليس فقط من خلال إنفاق المزيد على الدفاع، بل وأيضاً من خلال تسريع العملية ـ أو على الأقل إظهار المزيد من الحماس الملموس ـ لحمل الدول المجاورة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أنا أتحدث هنا عن أوكرانيا وجورجيا ودول غرب البلقان مثل كوسوفو وصربيا، حيث تشكل الأخيرة مصدر قلق كبير للأوروبيين بسبب قربها من موسكو.

لكن اليمين القومي عموما أقل حماساً، وهم يخشون تكاليف التوسعة، ومن المرجح أن يحتاج الاتحاد الأوروبي الأكبر، الذي يضم المزيد من الدول الأكثر فقرا، إلى ميزانية اضخم، مع مساهمات أكبر من الدول الأعضاء الأكثر ثراءً نسبياً.

وهذا يعني أن أعضاء الكتلة الذين تلقوا إعانات كبيرة من الاتحاد الأوروبي مثل رومانيا وبولندا وكذلك المزارعين الفرنسيين (الذين ما زالوا أكبر مستفيد منفرد من السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي) ربما لن يستفيدوا بعد الآن، ومن الصعب أن نتصور أنهم قد يحظون بالفرصة إذا انضمت أوكرانيا الزراعية الريفية الضخمة، والملقبة بسلة غذاء أوروبا، إلى الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال.

ما من غير المرجح أن يتغير

يميل اليمين إلى النظر إلى الأمن والدفاع باعتباره حصاناً هاوياً، ولكن في أيام الصراع هذه، يتفق أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن الإنفاق الدفاعي يشكل أولوية، وقد تعززت إدانتهم بسبب احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة.

فمنذ الحرب العالمية الثانية، كان الأوروبيون يتطلعون إلى الولايات المتحدة لكي تدعمهم فيما يتصل بالأمن، حاول أن تنظر إلى مدى أهمية واشنطن في تقديم المساعدة لأوكرانيا.

لكن ترامب كان واضحاً في أنه إذا فاز بالرئاسة مع حلول الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، فلا ينبغي لأوروبا أن تأخذ أي شيء على محمل الجد.

إنَّ زعماء الاتحاد الأوروبي مقتنعون بأنهم بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل.

وسوف يظل اليمين القومي في أوروبا منقسماً

وتشكل أوكرانيا مثالاً واضحاً على السبب الذي قد يجعل التعميم بشأن اليمين المتشدد وكأنه حركة موحدة مضللاً للغاية.

صحيح أن الأحزاب اليمينية المتشددة المنتشرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقول إنها تنوي تغيير الكتلة من الداخل، وإذا فازوا بعدد أكبر من أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، وتمكنوا من تسلم الحكم في مزيد من السلطات، فإن ذلك سيمنحهم صوتاً أكبر في البرلمان الأوروبي، وفي الاجتماعات الرئيسية لوزراء الاتحاد الأوروبي وفي قمم زعماء الاتحاد الأوروبي.

ولكن من الصحيح أيضًا أن تأثيرها على الاتحاد الأوروبي يعتمد على مدى اتحاد تلك الأحزاب السياسية، وأوكرانيا هي أحد الأمثلة على "الانقسام العميق".

وتلخص التوترات داخل الحكومة الإيطالية هذه التوترات، ويشكل ماتيو سالفيني وحزبه اليميني المتشدد، ليغا، حكومة ائتلافية مع رئيسة الوزراء القومية اليمينية جيورجيا ميلوني من جماعة إخوة إيطاليا.

وهي من أنصار العلاقات بين دول الأطلسي، وقد تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية مستمرة لكييف.، من ناحية أخرى، يعتبر سالفيني أكثر نموذجية للقوميين الحقوقيين المتشددين في أوروبا: فهو متشكك إلى حد ما في الولايات المتحدة، وأقرب إلى موسكو - مثل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان.

في الماضي، كان ماتيو سالفيني مغرماً بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي لزياراته إلى روسيا، بما في ذلك الصورة الشهيرة التي تظهره أمام الكرملين، مرتدياً قميصاً مزيناً بصورة فلاديمير بوتين.

هناك عقبة أخرى أمام التنسيق بين أحزاب اليمين الأوروبي المتشدد وهي القيادة، ويميل اليمين القومي إلى تفضيل الزعماء الوطنيين الصريحين الذين يتمتعون بالكاريزما، ويعلنون "إيطاليا أولا" أو "لنجعل إسبانيا عظيمة مرة أخرى" أو "فرنسا للفرنسيين"، اعتمادا على البلد الذي ينتمون إليه.

لن ترغب جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، في أن تقول لها زعيمة فرنسا مارين لوبان ما يجب أن تناضل من أجله في بروكسل، ومن غير المرجح أن تقبل لوبان أن يقوم رئيس المجر فيكتور أوربان، وما إلى ذلك، بقص جناحيها.

Getty Images حزب ماتيو سالفيني هو شريك في الحكومة الائتلافية الإيطالية

من هم اليمين المتطرف على أية حال؟

جزء من المشكلة هنا يتعلق بالمصطلحات، من هم اليمين المتطرف؟ إلى أي مدى يجب أن تكون مجموعتك السياسية يمينية جداً عن مركز السياسة حتى يتم تسميتها "يميناً متطرفاً"؟

ويشكو أنصار القوميين اليمينيين من أن وسائل الإعلام الرئيسية والسياسيين التقليديين يتسرعون في استخدام هذا المصطلح.

وتُعَد جورجيا ميلوني في إيطاليا مثالاً بارزاً لشخصية "يمينية متطرفة" سابقة سعت إلى أن تصبح أكثر اعتدالاً، لجذب طيف أوسع من الناخبين.

Getty Images رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تلقي كلمة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024

فبينما أشادت ذات يوم علناً بالديكتاتور الفاشي الإيطالي السابق بينيتو موسوليني، تستشهد الآن برئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة مارغريت تاتشر كمصدر إلهام لها، فيما حاولت مارين لوبان محو سمعتها المتعلقة بالعنصرية ومعاداة السامية بين أتباعها، كذلك وقبل الانتخابات العامة الهولندية العام الماضي، تخلى خيرت فيلدرز عن الموقف المتطرف المناهض للإسلام الذي ارتبط به منتقدوه، ليحقق فوزاً كبيراً.

ومما يزيد من تعقيد التعريفات السياسية أن السياسيين من يمين الوسط في جميع أنحاء أوروبا بدأوا على نحو متزايد في تقليد خطاب "اليمين المتطرف" بشأن القضايا الساخنة مثل الهجرة أو القانون والنظام، ومن خلال القيام بذلك، يأملون في الحفاظ على الناخبين الذين قد يتعرضون للمحاولة من قبل اليمين المتشدد.

وكان هذا هو الحال مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، على سبيل المثال، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يتم إقرار قانون الهجرة الأخير في البرلمان الفرنسي إلا بدعم من اليمين المتشدد، وناقشت وسائل الإعلام الفرنسية ما إذا كانت مارين لوبان قد "فازت"، تماماً كما تأمل أن تفعل في الانتخابات البرلمانية الأوروبية هذا الأسبوع.