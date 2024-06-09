إيلاف من باريس: من مخيمات اللجوء الفلسطيني في سوريا إلى البرلمان الأوروبي، ومن تلقي تهديدات بالقتل والاغتصاب إلى قمة العمل السياسي في أوروبا، تلك هي المسيرة المختصرة للفرنسية من أصول فلسطينية ريما حسن (32 عاماً) التي نجحت الأحد في الانتخابات الأوروبية، لتكون أول فرنسية فلسطينية تدخل البرلمان الأوروبي.

وفازت ريما حسن ذات الأصول الفلسطينية ومرشحة حزب "فرنسا الأبية" في الانتخابات الأوروبية الأحد، لتصبح عضوا بالبرلمان الأوروبي، وركزت ريما في حملتها الانتخابية على الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ولدت ريما حسن في نيسان (أبريل) 1992 في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ووصلت إلى فرنسا مع عائلتها عندما كانت في التاسعة من عمرها.

الجنسية الفرنسية

حصلت على الجنسية الفرنسية عندما كانت في الـ18 من عمرها وحصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي، وكتبت رسالتها حول الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وإسرائيل.

ترشحت ريما حسن في انتخابات البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية اليساري، وواجهت انتقادات بسبب موقف حزبها من الصراع في غزة، وأثارت الجدل باستخدامها شعار من النهر إلى البحر.

تمجيد الارهاب

واستدعت الشرطة القضائية الفرنسية، ريما حسن، بدعوة تمجيدها للإرهاب، حسبما أعلن الحزب في نيسان (أبريل) الماضي.

وجاء استدعاء الشرطة الفرنسية لريما حسن، بحسب إذاعة مونت كارلو الفرنسية، بعد إلغاء ثم منع مؤتمر حول فلسطين كان يفترض أن تعقده ريما رفقة زعيم الحزب، في جامعة مدينة ليل الواقعة شمال فرنسا، وذلك بعد طلب قدمته قيادات الأحزاب اليمينية.

من هي ريما حسن؟

هي ريما حسن مبارك، مواليد 28 نيسان (أبريل) 1992، في مخيم النيرب بسوريا، وصلت إلى فرنسا وهي عديمة الجنسية عندما كانت في التاسعة من عمرها واستقرت مع عائلتها في نيور .

بعد حصولها على الجنسية الفرنسية عند بلوغها سن الرشد، حصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة بانثيون السوربون .

ثم أسست حسن في عام 2019 "مرصد مخيمات اللاجئين"، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في دراسة وحماية مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2023، أسست مجموعة "أكشن فلسطين فرنسا"، وفي نفس العام، انضمت إلى La France Insoumise لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 على قائمة مانون أوبري، ليتم انتخابها لعضوية البرلمان الأوروبي كأول فرنسية من أصول فلسطينية تفوز بهذا المقعد.

العائلة والأصول

هي الأصغر بين 6 أطفال، والدتها تدعى نبيهة (1958-2021) كانت معلمة، بينما والدها عمل ميكانيكياً في سلاح الجو السوري، وقد تم اجبار جدودها، وهما من فلسطين من قرية البروة ، على النفي إلى سوريا أثناء قيام دولة إسرائيل في آيار (مايو) 1948 أثناء النكبة.

أما جدتها لأمها فقد جاءت من عائلة هنانو السورية البارزة، وتزوجت من لاجئ فلسطيني من سلفيت، وبسبب مكانتها البارزة وكونها لاجئة شيوعية فلسطينية، اختارت أن تتخلى عن تراثها وتستقر معه في المخيم.

الشباب والدراسة

بسبب الزواج غير السعيد والعلاقة السيئة بين والديها، غادرت والدة ريما حسن المخيم بعد وقت قصير من ولادتها وتمكنت من الهجرة إلى فرنسا حيث التقت بإحدى شقيقاتها، ثم أمضت ثماني سنوات وهي تحاول استعادة حضانة أطفالها ونقلهم إلى فرنسا.

تمكنت والدتها في النهاية من القيام بذلك، ووصلت ريما حسن إلى فرنسا في سن التاسعة، و استقرت في نيور ، في منطقة دوكس سيفر .

تم انتخابها لعضوية المجلس البلدي للأطفال في عام 2003 في نيور، ودرست هناك في مدرسة إرنست بيروشون الابتدائية، وخلال هذا الوقت، لم تعمل والدتها كمعلمة، وهي مهنتها الأصلية، بل عملت بدلاً من ذلك في المطاعم لإعالة أسرتها.

تم استهداف ريما حسن بخطاب الكراهية أثناء دراستها، بما في ذلك وصفها بإهانات عرقية من قبل زملائها في المدرسة.

حصلت على البكالوريا العلمية من مدرسة لا فينيس فيرت الثانوية عام 2011، وظلت بلا جنسية حتى سن البلوغ، وحصلت على الجنسية الفرنسية عام 2010.

جامعة السوربون

تابعت دراسة القانون وحصلت على درجة البكالوريوس، ولهذا أمضت عامين في جامعة إيفري ، ثم سنة واحدة في جامعة مونبلييه ، حتى عام 2014، أمضت عامًا في لبنان وأكملت درجة الماجستير عام 2016 في جامعة بانتيون السوربون، ركزت على المقارنة القانونية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في رسالة الماجستير في القانون الدولي حول قضية الفصل العنصري .

الحياة العميلة

انضمت ريما حسن إلى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) في عام 2016، وبعد 18 شهرا، عملت في المحكمة الوطنية لقانون اللجوء لمدة 6 سنوات حتى عام 2023.

في عام 2019، أسست منظمة "مرصد مخيمات اللاجئين" غير الحكومية، وفي العام التالي، شاركت في مائدة مستديرة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي ، في 20 حزيران (يونيو).

امرأة ملهمة

وفي عام 2022، خصصت المندوبية الوزارية للاستقبال والإدماج صورة لها باعتبارها "امرأة ملهمة"، وفي 3 شباط (فبراير) 2023، ألقت كلمة في مجلس الشيوخ الفرنسي في ندوة "إسرائيل-فلسطين: الوضع الراهن" التي نظمتها عضو مجلس الشيوخ عن باريس إستير بنباسا ، بالتعاون مع L'Histoire ومركز الأبحاث الفرنسي في القدس، وتناولت مداخلتها قضية الفصل العنصري في المجتمع الإسرائيلي.

العودة للمخيم

في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 ، وسط قصف قطاع غزة والهجوم البري الذي شنته إسرائيل ، أنهت عقدها مع المحكمة الوطنية لقانون اللجوء ورفضت الموقف الدعوي الذي عرضته منظمة العفو الدولية بشأن قضايا الهجرة .

وبدلاً من ذلك، انتقلت إلى مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين، بالقرب من حلب، "لتكون قريبة من أهلها" وأنشأت مجموعة "العمل من أجل فلسطين فرنسا" على تيليجرام .

الإجراءات السياسية

في آب (أغسطس) 2023، شاركت في أيام الصيف التي نظمتها منظمة علماء البيئة إلى جانب مغني الراب ميدين أو السياسي كليمنتين أوتان .

وفي الانتخابات الأوروبية 2024 ، انضمت ريما حسن إلى قائمة حزب فرنسا الأبية (LFI)، حيث احتلت المركز السابع، وتفسر التزامها السياسي بقائمة الجبهة الدولية بـ "الحاجة الملحة للتحرك السياسي الآن" فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة .

التنمر الإلكتروني

ووسط أحداث 2023 و2024، أصبحت ريما حسن هدفا لحملة مضايقات قامت بها مجموعة مؤيدة لإسرائيل تضم نحو 30 عضوا، وبحسب ما ورد تم اختراق رقم هاتفها عبر Telegram ، مما أدى إلى تهديدها بالقتل وتهديدات بالاغتصاب، كما تم ارسال صور لها للفلسطينيين وهم يتعرضون لمعاملة وحشية.