Reuters يحتفل المسلمون حول العالم الأحد 16 يونيو حزيران بأول أيام عيد الأضحى Reuters طفلتان ترتديان ملابس العيد EPA يُسمى عيد الأضحى بهذا الاسم لأنه يتم فيه ذبح الأضاحي (الخراف والمواشي) اقتداءً بالنبي إبراهيم حينما أراد تنفيذ أمر الله بذبح ابنه اسماعيل ففداه الله ب "ذبح" Reuters عيد الأضحى هو العيد الثاني هذا العام الذي يحل على قطاع غزة خلال الحرب الجارية والتي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي Reuters احتشد عدد من المواطنين بعد صلاة العيد في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية تنديداً باستمرار الحرب في قطاع غزة Reuters مسجد السيدة زينب في مصر EPA يمتد عيد الأضحى لمدة أربعة أيام، يتبادل فيها الناس الزيارات العائلية ويستقبلون الحجاج بعد إتمامهم الفريضة Reuters تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء متساوية، جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء لعائلة المُضحي EPA تظهر في العيد عادات اجتماعية مختلفة، من بينها ارتداء الثياب الجديدة او التقليدية ومن بينها كذلك إعطاء مبلغ من المال للأطفال في ما يُسمى بـ "العيدية" Reuters Reuters