يحتفل المسلمون حول العالم الأحد 16 يونيو حزيران بأول أيام عيد الأضحى
Reuters
يحتفل المسلمون حول العالم الأحد 16 يونيو حزيران بأول أيام عيد الأضحى
قبة الصخرة
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طفلتان ترتديان ملابس العيد
رجل يقتاد ماعزاً قبل ذبحه في أول أيام عيد الأضحى في مصر
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يُسمى عيد الأضحى بهذا الاسم لأنه يتم فيه ذبح الأضاحي (الخراف والمواشي) اقتداءً بالنبي إبراهيم حينما أراد تنفيذ أمر الله بذبح ابنه اسماعيل ففداه الله ب "ذبح"
فلسطينيون يقيمون صلاة العيد على ركام مسجد الرحمة في خان يونس
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عيد الأضحى هو العيد الثاني هذا العام الذي يحل على قطاع غزة خلال الحرب الجارية والتي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي
صور لمحتجين في عمّان - الأردن
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احتشد عدد من المواطنين بعد صلاة العيد في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية تنديداً باستمرار الحرب في قطاع غزة
مسجد السيدة زينب في مصر
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مسجد السيدة زينب في مصر
عائلات تحتفل بعيد الأضحى في القاهرة
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يمتد عيد الأضحى لمدة أربعة أيام، يتبادل فيها الناس الزيارات العائلية ويستقبلون الحجاج بعد إتمامهم الفريضة
سوق للمواشي في السنغال
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تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء متساوية، جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء لعائلة المُضحي
طفلة بصحبة والدها في أول أيام العيد في صنعاء - اليمن
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تظهر في العيد عادات اجتماعية مختلفة، من بينها ارتداء الثياب الجديدة او التقليدية ومن بينها كذلك إعطاء مبلغ من المال للأطفال في ما يُسمى بـ "العيدية"
سيدة تؤدي الصلاة في ساحة السلطان أحمد - اسطنبول
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مصلون يأدون صلاة العيد في موسكو - روسيا
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