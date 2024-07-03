إيلاف من لندن: قبل يوم من ساعة الحسم (الخميس) في الانتخابات البريطانية العامة، أعلنت أشهر صحيفة شعبية ومن بين الأعلى توزيعا تأييدها لحزب العمال.

وقالت صحيفة (ذا صن) التي ظلت تدعم حزب المحافظين منذ 2005 ، إنها تدعم حزب العمال في هذه الانتخابات. لكن الصحيفة تطرح قضية مفادها أن المحافظين لم يعد بإمكانهم الحكم، في حين أعاد السير كير ستارمر حزبه العمالي إلى مكان يمكنهم من خلاله قيادة البلاد إلى الأمام.

وتقول الصحيفة: "حان وقت التغيير"، مرددة شعار حزب العمال، حيث تدعو المحافظين "المنهكين" إلى مواجهة "فترة من المعارضة".

وترفض صحيفة (ذا صن) حزب الإصلاح باعتباره "فرقة من رجل واحد" وحزب الديمقراطيين الليبراليين باعتباره "نكتة" اشتهرت بـ "الأعمال المثيرة السخيفة" للسير إد ديفي.

وقالت الصحيفة عن زعيم حزب العمال: "من خلال جر حزبه إلى قلب السياسة البريطانية للمرة الأولى منذ أن كان توني بلير في 10 داونينغ ستريت، فاز السير كير بالحق في تولي المسؤولية".