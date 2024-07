إيلاف من لندن: ماذا قالت الصحف البريطانية صباح الجمعة؟ وهو أحد الأيام التاريخية على المستوى السياسي في بريطانيا، حيث شهد الفوز الساحق لحزب العمال بالانتخابات العامة البريطانية، وفي مثل هذه الأيام تظل عناوين الصحف وأغلفتها أرشيفاً حياً يعيش في ذاكرة الشعوب للأبد.

العامل المشترك بين أغلفة الصحف اللندنية الصادرة صباح الجمعة، هو صورة السير كير ستارمر مع زوجته، وقد ظهرا بابتسامة عريضة، فيما تعمدت "دايلي اكسبريس" نشر صورة سوناك وزوجته في مشهد وداعي.

- الميرور : "كير.. من هنا نبدأ هيا"، واستخدمت اسم كير بدلاً من here لتقول :"Keir we go" وهي صرخة الانتصار من صحيفة ديلي ميرور، التي دعمت كعادتها حزب العمال في الانتخابات.

وأشادت "بالانتصار الساحق" الذي حققه الحزب تحت صورة ستارمر وزوجته فيكتوريا.

- التلغراف: أغلبية ساحقة لـ"العمال".

- دايلي ستار: تقول صحيفة ديلي ستار إن المحافظين "تعرضوا للضرب" بينما يتجه حزب العمال نحو تحقيق أغلبية كبيرة.

وسخرت الصحيفة من سجل المحافظين، وأظهرت ما قالت إنها "الأجزاء الجيدة" من 14 عاما في السلطة.

- التايمز: تتصدر صحيفة التايمز استطلاعات الرأي، حيث تناقش "أغلبية ستارمر على غرار بلير" ونمو الإصلاح في المملكة المتحدة.

- دايلي إكسبريس: إنها "ضربة ساحقة" للمحافظين، وجاءت صورة سوناك وزوجته في مشهد الرحيل لتعبير عن كل ما حدث.

وبالانتقال إلى أعداد الأصوات الكبيرة لصالح حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، وصفت الصحيفة أداء حزب نايجل فاراج بأنه "إنجاز مذهل".

- اندبندنت: "أغلبية ساحقة!"، كما وصفت الصحيفة أداء المحافظين بأنه "أسوأ هزيمة على الإطلاق".

- دايلي ميل: قالت صحيفة ديلي ميل إن حزب العمال يتجه نحو تحقيق "أغلبية ساحقة تاريخية" وفقًا لاستطلاع آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.



- الغارديان:

توجد صورة للسير كير ستارمر وزوجته فيكتوريا على الصفحة الأولى لصحيفة الغارديان، إلى جانب نتائج استطلاع الرأي.

- ذا الصن: بريطانيا حمراء (تعبيراً عن اللون الأحمر وهو اللون التقليدي لحزب العمال).. وتقدم صحيفة ذا صن أخبارا عن الفوز الساحق لحزب العمال، حيث تفيد بأن الحزب يتجه للحصول على أغلبية 170 مقعدا مع صعود حزب الإصلاح في المملكة المتحدة.