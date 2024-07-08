تل أبيب: حدد النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين من حزب "القوة اليهودية" شرط استعادة الرهائن الإسرائيليين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "i24NEWS".

وكشف كوهين عضو حزب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن خطته قائلا: "ضم الأراضي حتى عودة الأسرى، إما أن تحضروا لنا الرهائن، أو نستولي في كل مرة على نصف كيلومتر، إنها خطة مجنونة أعمل عليها منذ سنوات عديدة، هذه هي الطريقة التي يجب أن نتحدث بها معهم، وليس بأي طريقة أخرى".

وأضاف: "في مقابل كل منطقة مساحتها نصف كيلومتر يتم ضمها، نحتاج إلى المضي قدمًا في التنمية، مع وجود نصب تذكاري حتى يمر أحفاد يحيى السنوار بعد 20 عاما ويقولون هذا بسبب ما فعله جدي بمواطني إسرائيل".

والأحد، قطع آلاف من المحتجين الإسرائيليين طرقات سريعة وتقاطعات طرق في انحاء شتى من البلاد للمطالبة بإبرام صفقة إفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات تشريعية فورية.

واستهدف المحتجون مقار إقامة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست المرتبطين بالتحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وطالب المتظاهرون نتانياهو بعدم إفشال صفقة التبادل وبتقديم المصلحة العامة على اعتباراته ومصالحه الشخصية كذلك بإجراء انتخابات مبكرة.