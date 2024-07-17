إيلاف من بيروت: في حوار صريح مع قناة BET News، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الشرط الذي قد يدفعه للانسحاب من السباق الرئاسي القادم. عندما سُئل عما إذا كان هناك أي شيء، بما في ذلك أفراد الأسرة، قد يجعله يعيد النظر في الترشح، أجاب بايدن بأن حالة طبية قد تكون الفيصل في قراره. وقال: "إذا ظهرت لدي حالة طبية ما، وإذا جاءني الأطباء وقالوا إن لديك هذه المشكلة أو تلك".

وأضاف بايدن: "عندما ترشحت (للرئاسة) أصلا، ربما تتذكرون ذلك، قلت إنني سأكون مرشحا انتقاليا. اعتقدت أنني سأكون قادرا على الابتعاد عن هذا ونقل (المهمة) إلى شخص آخر. لكنني لم أتوقع أن تصبح الأمور بهذا القدر من الانقسام (في البلاد)".

وأردف قائلاً: "بصراحة، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجلبه العمر هو بعض الحكمة. وأعتقد أنني أثبتت أنني أعرف كيفية إنجاز الأمور من أجل البلاد، على الرغم من حقيقة أنه قيل لنا إننا لا نستطيع القيام بذلك.. لقد قمنا بذلك، ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به، وأنا متردد في الابتعاد عن ذلك".

وفي وقت سابق، أكد بايدن أنه لن ينسحب من السباق الانتخابي إلا إذا أمره الرب بذلك، مما يعكس مدى التزامه واستعداده لمواصلة المسيرة.

يأتي هذا في ظل تزايد الضغوط داخل المعسكر الديمقراطي على بايدن للتخلي عن طموحه الرئاسي، خاصة بعد أدائه الضعيف في المناظرة التلفزيونية الأولى مع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي. تلك المناظرة التي جرت على منصة CNN في أتلانتا، أثارت العديد من الانتقادات والشكوك حول قدرة بايدن على مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 5 نوفمبر.

من المقرر أن تُعقد الجولة المقبلة من المناظرات في 10 سبتمبر، وهي لحظة حاسمة يمكن أن تحدد مصير السباق الرئاسي وتوجهات الناخبين.