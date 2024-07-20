واشنطن: تعهد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، بمواصلة حملته الانتخابية حتى مع مطالبة 7 ديمقراطيين آخرين في الكونغرس له بإنهاء حملته، لكن يبقى مصير التمويل مجهولاً.

تعليق جمع التبرعات؟

فبينما أفادت مصادر ديمقراطية متعددة، الجمعة، بأن العديد من حملات جمع التبرعات لإعادة الرئيس باتت مُعلَّقة.

وأضافت المصادر المشاركة أصلا بالحملات أن قرار التعليق جاء مع تخطيط الحزب الديمقراطي لتسريع إعلان ترشيحه وتعهده بمواصلة سباق 2024، وفقاً لوكالة "رويترز".

كما تابعت أن بايدن كان يعتزم جمع الأموال في أوستن ودنفر وكاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن هذه الخطط تم تأجيلها، على الأقل في الوقت الحالي.

وذكرت أن عددا من كبار المانحين يغلقون دفاتر شيكاتهم وسط تساؤلات حول ما إذا كان يجب أن يظل بايدن على رأس قائمة الحزب الديمقراطي، مستخدمين نفوذهم المالي لمطالبة بايدن بالانسحاب من سباق الخامس من نوفمبر، ربما لصالح نائبته كاملا هاريس.

إلا أن لحملة الرئيس رأيا آخر، حيث نفت كل ما تردد، وأكدت أن جمع التبرعات سيستمر كما هو مخطط لها.

وقال كيفن مونوز، المتحدث باسم الحملة، الجمعة، إن مصادر رويترز غير صحيحة، مشدداً على أن الحملة تتطلع إلى جدول مزدهر لجمع التبرعات.

كذلك أوضح مصدر مطلع أن الممثل الكوميدي السابق ديفيد ليترمان سيترأس حملة لجمع التبرعات لبايدن في منزل حاكم هاواي جوش غرين في غضون 10 أيام تقريبا، في مؤشر على مضي بايدن قدما.

بايدن: "سأكمل"

يذكر أن الحملة كانت تأمل في جمع حوالى 50 مليون دولار من التبرعات الكبيرة في تموز (يوليو)، لصندوق "بايدن فيكتوري"، لكنها كانت في طريقها لجمع أقل من نصف هذا الرقم حتى الجمعة، وفق ما نقلته رويترز عن مصدرين مطلعين على جهود جمع التبرعات.

وقال أحد ممولي حملة الساحل الشرقي الرئيسيين، إن هناك الكثير من المانحين الذين قالوا إنهم لن يضعوا سنتا آخر في هذا السباق. والسؤال هو إذا بقي بايدن في السباق، فهل سيعودون؟".

إلى ذلك، جمع بايدن 28 مليون دولار في ليلة واحدة، في حزيران (يونيو)، في حفل لجمع التبرعات في هوليوود استضافه الممثل جورج كلوني، الذي حث بايدن في وقت لاحق على إنهاء حملته.

وذكر مسؤول في حملة بايدن لرويترز أن الحملة لديها 10 نشاطات لجمع التبرعات في جدولها لهذا الشهر.

يشار إلى أن الأصوات تتعالى حاثة بايدن على الانسحاب من السباق الرئاسي، حيث بات أكثر من واحد من كل 10 ديمقراطيين في الكونغرس يدعون الرئيس علنا للخروج خصوصا بعد أدائه السيئ في مناظرة حزيران (يونيو) أمام منافسه المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

إلا أنه ورغم ذلك تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، بمواصلة حملته الانتخابية حتى مع مطالبة 7 ديمقراطيين آخرين في الكونغرس له بإنهاء حملته، خوفاً من أن تكلف الحزب "ثمناً باهظاً" في انتخابات الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال بايدن، الذي يخضع حالياً للعزل الصحي في منزله بولاية ديلاوير جراء إصابته بفيروس كورونا، إنه سيستأنف حملته الانتخابية قريباً.