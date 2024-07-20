واشنطن: علق مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، على محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصف تصرف الأخير في تلك اللحظة بأنه "قوي وملهم" .

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، الخميس، إن رد فعل المرشح الجمهوري للسباق الرئاسي، الفوري بعد تعرضه لإطلاق النار كان دليلا على القوة، وهو سر إعجاب الناخبين به.

كما قال في مقر شركة "ميتا" بولاية كاليفورنيا: "رؤية دونالد ترامب ينهض بعد تعرضه لإطلاق النار في وجهه ويرفع قبضته في الهواء مع العلم الأميركي هو أحد أكثر الأشياء قوة التي رأيتها في حياتي... على مستوى ما كأميركي، من الصعب ألا تتأثر عاطفيا بتلك الروح وذلك النضال، وأعتقد أن هذا هو سبب إعجاب الكثير من الناس بالرجل".

فيما رفض زوكربيرغ، البالغ من العمر 40 عاما، في الحوار المقرر عرضه كاملاً، الثلاثاء المقبل، تأييد ترامب أو منافسه الديمقراطي جو بايدن، مضيفا أنه "لا يخطط" للمشاركة في الانتخابات بأي شكل من الأشكال.

وتنضم تصريحات زوكربيرغ، إلى موجة متنامية من الدعم للرئيس السابق بين أقطاب الكبار في وادي السيليكون. فقد أبدت عدة شخصيات بارزة، مثل الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، ومؤسس "تسلا"، والمستثمرين البارزين مارك أندريسن وبن هوروفيتز، ميلا إيجابيا تجاه ترامب، مع تعهد بعضهم بدعم حملته ماليا.

توترات

وتصاعدت التوترات بين زوكربيرغ وترامب بسبب نشر الأخير محتوى تعتبره الشركة مضللاً أو مخالفا لسياساتها، وفقا لبلومبيرغ.

وعلى إثر أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021، اتخذت ميتا قرارا بتعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين. وبرّر زوكربيرغ هذا الإجراء حينها بأن ترامب كان يستخدم منصاته "لعرقلة عملية انتقال السلطة بشكل سلمي وقانوني إلى الرئيس المنتخب الجديد".

وفي حين تمت إعادة تفعيل الحسابات منذ ذلك الحين، أشار ترامب إلى أنه لم يسامح "ميتا" أو زوكربيرغ، وأشار مؤخرا إلى أنه يخطط للانتقام، واصفا في مارس فيسبوك بأنه "عدو الشعب".