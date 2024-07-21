واشنطن: يشتعل صراع الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأميركية، فأطل المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب في مهرجانه الانتخابي الأول من ولاية ميشيغان الأميركية، وذلك بعد حادثة اغتياله الفاشلة في بنسلفانيا.

يذكر أن حادثة الاغتيال تلك كانت حجرَ الزاوية وقلبت موازين السباق الرئاسي رأسًا على عقب. فأصبح ترامب بين أنصاره الجمهوريين كالأبطال الخارقين الذي تخطى حادثة اغتياله من أجل أميركا، وذلك على حد قول مناصريه من الجمهوريين. وقد نشر الرئيس السابق عدة صور ومقاطع من المهرجان الانتخابي على حساباته في "إنستغرام" و"تروث سوشيال".

"اتهامات من صنع بايدن"

وقال الرئيس السابق إن التهم التي تم توجيهها له من تلفيق الرئيس جو بايدن، واصفا إياه بـ"الرجل المريض".

وأضاف بالقول: "لقد تم اتهامي من أجلكم وهي اتهامات من صنع بايدن فهو رجل مريض يقوم بتوجيه الاتهامات ضد خصمه اعتقادا منه أنه بهذه الطريقة سيفوز بالانتخابات".

وقال ترامب أيضًا إنه سيستعيد البيت الأبيض من خصمه جو بايدن الذي وصفه بالمحتال، كما انتقد في كلمته رئيسةَ مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، واصفا إياها بـ"المجنونة".

وقال: "سوف نستعيد البيت الأبيض من المحتال جو بايدن ونائبته كامالا، هل سبق لكم أن شاهدتموها تضحك؟ إنها مجنونة. كما تعلمون، يمكنكم معرفة الكثير عنها من خلال ضحكتها. إنها مجنونة ولكن ليست مجنونة مثل نانسي بيلوسي. هل رأيتم أن نانسي بيلوسي تبيع بايدن الآن؟ .. إنها مجنونة كحشرة الفراش".

المرشح الديمقراطي

الرئيس الأميركي السابق قال خلال مهرجان ميشيغان الانتخابي إنه حي بفضل حماية الله، مضيفا في شأنٍ مغاير أنه يأمل أن يجد الديمقراطيون مرشحا رئاسيا.

واعتبر أن أعداءه يحاولون التخلص منه، لأنه يقف حجرَ عثرة أمامهم، ولن يسمح لهم بالقيام بذلك.

كما قال ترامب إنه سيقوم ببناء أميركا بأيدي الأميركيين.

وبشأن الصين قال الرئيس السابق إنه سيطلب أن يكون هناك اتفاق تجاري معها يقوم على مبدأ التعامل بالمثل.

"ترامب سيكون رئيسًا عظيمًا"

وفي أول ظهور له أيضا في تجمع انتخابي، قال جي دي فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، إن ترامب حكم لأربع سنوات ناجحة وأنه سيكون رئيسا عظيما للولايات المتحدة في حالةِ إعادة انتخابه.

فانس أشار أيضا إلى أن سياسات ترامب ستعود بالنفع على كل أميركي، مجددا التأكيد على ضرورة دعم ترامب في حملته الانتخابية.

هذا وحث فانس الناخبين في ولاية ميشيغان للتصويت لدونالد ترامب.

نائب الرئيس ترامب أكد أيضا أنهم سيعيدون القيم الأميركية وسيغلقون الحدود وأنه لا يجب للولايات المتحدة الانضمام إلى حروب خارجية لا تعنيها.