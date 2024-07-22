واشنطن: قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة دونالد ترامب "أيا كان مرشح الديمقراطيين للسباق الرئاسي فإنني أدعوه للمناظرة".

ودعا ترامب أن تكون المناظرة القادمة على قناة "فوكس نيوز" Fox News وليس "إي بي سي" ABC المتحيزة، على حد قوله.

هذا وأطلقت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ترامب إعلانها الأول ضد كامالا هاريس، وهي أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الحالي جو بايدن في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي على منصب الرئيس.

وأفاد جيسون ميلر كبير مستشاري الرئيس السابق باستعداد حملة ترامب الانتخابية لمواجهة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس منذ وقت طويل. كما اتهم هاريس بأنها المسؤولة عن أزمة الحدود والتضخم والفوضى في البلاد.

وأوضح جيسون أن الرئيس السابق باراك أوباما لا يدعم ترشح هاريس لمنصب الرئاسة.

وفي سياق متصل، شكك الرئيس ترامب في إصابة جو بايدن بفيروس كورونا.

ورد ترامب على انسحاب بايدن من الانتخابات قائلا إن خصمه السابق "غير مؤهل للترشح"، كما أكد ترامب على أن كل من حوله، بما في ذلك طبيبه كانوا يعرفون أنه "غير قادر على أن يكون رئيسا".

فيما نقلت "سي إن إن" CNN عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار بايدن لا يتعلق بأي مشاكل صحية.

يأتي ذلك فيما قال المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، إن الرئيس جو بايدن كان الأسوأ في حياته، قائلا إنه من العيب مشاركة كمالا هاريس في كل خطوة قام بها بايدن خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أنها كذبت بشأن قدرات بايدن الذهنية، مؤكداً استعداده وترامب على هزيمة مرشح الديموقراطيين مهما كانت صفته.

هذا وقد تفاجأت الأوساط السياسية حول العالم بانسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي. وجاء القرار المفاجئ من الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نحو 4 أشهر من انطلاق الانتخابات، وبعد نحو 5 عقود من العمل السياسي، فيما تبدو كامالا هاريس، التي دعمها بايدن، هي الأقرب للترشح بدلا منه.

دعم الانسحاب

وقد دعمها قادة بارزون في الحزب الديمقراطي، وحكام ولايات كان البعض ينظر لهم على أنهم منافسون لها، مثل حكام كاليفورنيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا، ووزير النقل. كما أعلن رؤساء اللجان الخمسين الديمقراطية في الولايات دعمهم لهاريس، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

المرشحة المحتملة إن حصلت على الدعم ستكون في مواجهة الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي يرى هزيمتها أسهل.