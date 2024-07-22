برز مؤخرا اسم ألينا حبة المحامية والمتحدثة القانونية باسم الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أسند لها ترامب دوراً رئيسيا جديداً في حملته وعينها مستشارة أولى للحملة، أملاً في أن تساعده في إنجاز مهمته و إعادته إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

فمن هي ألينا حبة؟

ولدت ألينا حبة في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، لأبوين عراقيين ينتميان إلى المذهب الكاثوليكي الكلداني، وقد فرا من العراق إلى الولايات المتحدة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

درست حبة العلوم السياسية في جامعة ليهاي بولاية بنسلفانيا، وبعد تخرجها من الجامعة، حصلت على وظيفة في مجال الأزياء، حيث عملت لدى مارك جاكوبز، إحدى العلامات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكنها عادت إلى الكلية بعد عملها لسنوات في مجال الأزياء، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة وايدنر.

@AlinaHabba - X Account عُينت مؤخرا ألينا حبة مستشارة أولى لحملة إعادة انتخاب ترامب.

عملت ألينا لفترة وجيزة كاتبة لدى قاضي المحكمة العليا في نيوجيرسي آنذاك يوجين كودي جونيور، لتمارس بعدها المحاماة لعدة سنوات قبل أن تنشأ شركة المحاماة الخاصة بها عام 2020.

وفي عام 2021 انضمت الأم لثلاثة أطفال إلى الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب وسرعان ما نالت الثناء من ترامب، بعدما جعلت المتسابقة المبتدئة سامر زيرفوس تسقط قضية الاعتداء الجنسي التي رفعتها ضد الرئيس السابق.

وقد وصفت ألينا حبة ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري يوم الخميس "بالصديق"، وتقول شبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية التليفزيونية إن حبة تتقاضى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار مقابل عملها ضمن فريق حملة ترامب.

ويعتقد محللون أن ترامب يسعى إلى التقرب للناخبين العرب في الولايات المتحدة من خلال تعيينه مستشارين من أصول عربية.

Instagram - dr.mboulos صهر دونالد ترامب، رجل الأعمال من أصول لبنانية مسعد بولس الذي عينه مؤخراً الرئيس الأمريكي مستشاراً في حملته.

مسعد بولس

وليست إلينا حبة وحدها، التي يسعى ترامب من خلالها للوصول إلى الناخب العربي، إذ عين الرئيس الأمريكي السابق صهره رجل الأعمال من أصول لبنانية، مسعد بولس في حملته.

وتصف وسائل إعلام بولس بأنه "واحد من رسل ترامب إلى الأمريكيين من أصول عربية".

ولد مسعد بولس في لبنان، ثم انتقل إلى ولاية تكساس الأمريكية في سن المراهقة والتحق بجامعة هيوستن على درجة الدكتوراه.

وقد قال سابقاً إنه شارك في النشاط السياسي للحزب الجمهوري عندما كان طالباً.

وقد انضم إلى عائلة ترامب عندما تزوج ابنه مايكل، تيفاني الأبنة الصغرى للرئيس الأمريكي السابق.

وبعد تخرجه، انضم بولس لإدارة شركة عائلته التي أسست على مدار ثلاثة أجيال والتي تتخصص في تجميع وتوزيع السيارات ومعداتها.

ووفقاً لوكالة الأسوشيتد برس، يتمتع بولس بخلفية سياسية في موطنه الأصلي لبنان، بعد ترشحه لمقعد برلماني عام 2009 دون جدوى.

كما أنه يصف نفسه بأنه "صديق" لسليمان فرنجية، وهو سياسي متحالف مع جماعة حزب الله.

وبحسب صحيفة ديترويت فري برس، ضم اجتماع عقد في شهر مايو/ أيار الماضي بولاية ميشيغان، مسعد بولس وابنه مايكل زوج ابنة ترامب مع 40 ناشطاً عربياً أمريكياً من جميع أنحاء البلاد.

ومن بين من حضر اللقاء، الذي أجري في مطعم إيطالي في ضاحية تروي في ديترويت الطبيب السوري الأمريكي الدكتور يحيى باشا الذي تبرع بأموال لحملة جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، وصوت له كذلك .

وحينها صرح متحدث باسم حملة ترامب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إنه على الرغم من أن الحدث لم يكن رسمياً، إلا أنهم سيستمرون في التواصل مع الناخبين العرب الأمريكيين حول نجاحات ترامب في الشرق الأوسط والسياسات التي "جلبت لتلك المنطقة مستويات تاريخية من السلام والاستقرار".

غبريال صوما

ومن ضمن المستشارين العرب في حملة الرئيس الأمريكي السابق، الدكتور غبريال صوما وهو أمريكي من أصول لبنانية.

تخرج صوما، الذي يشغل عضو المجلس الاستشاري لحملة ترامب، في الجامعة اللبنانية حيث حصل على درجة القانون، ثم حصل بعدها على الدكتوراة من الجامعة ذاتها.

ويعمل صوما في الولايات المتحدة كأستاذ لدراسات الشرق الأوسط في جامعة فيرلي ديكنسون بولاية نيو جيرسي، حيث يدرس القانون الدستوري والشريعة.

وكان صوما ضمن الفريق الاستشاري للرئيس السابق ترامب، أثناء فترتي ترشحه الأولى والثانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية.