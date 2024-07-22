إيلاف من لندن: أشاد قادة العالم، وخاصة قادة الدول الأوروبية بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن المنسحب من سباق الرئاسة أمام منافسه دونالد ترامب، كما أشادوا بما قدمه وبشخصه، وأكدوا جميعاً احترامهم لقراره بجعل مصحلة أميركا أولاً، كما أكدوا أنه قدم الكثير للعالم وللديموقراطية، ولأوروبا على وجه الخصوص، فضلاً عن دعمه وتعاونه مع دول حلف شمال الأطلسي.

حيث تتوالى ردود الأفعال من القادة حول العالم على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

أكد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر احترامه لقرار بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة، وقال إنه اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأميركي.

وأضاف في بيان :"أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معا خلال الفترة المتبقية من رئاسته. أعلم أنه، مثلما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإن الرئيس بايدن سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأميركي".

المستشار الألماني أولاف شولتس

من ناحيته قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إن قرار بايدن عدم الترشح لفترة ثانية يستحق التقدير، مشيدا بإنجازاته ومنها تعزيز حلف شمال الأطلسي.

وأضاف شولتس عبر منصة إكس:"لقد حقق جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا وللعالم، وبفضله أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقا وحلف شمال الأطلسي قويا والولايات المتحدة شريكا جيدا وموثوقا بالنسبة لنا. قراره عدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك

أشاد رئيس الوزراء البولندي دونالدو توسك بالرئيس بايدن ووصفه بأنه الذي "جعل الديمقراطية أكثر قوة".